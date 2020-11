Kahlaer erinnern an Novemberpogrome

An den Stolpersteinen der Familie Jacobsthal legten Gianna Kolanos, Schülersprecherin am Leuchtenburg-Gymnasium, und Lehrer Frank Mechold Blumen nieder.

Kahla. Fünf Stolpersteine in Kahla erinnern an jüdische Geschäftsleute, denen alles genommen wurde. Historische Aufarbeitung geht weiter.

Stolpersteine verpflichten, niemals mehr wegzuschauen. Auch in Pandemiezeiten. So verlief das Gedenken am Montag an die Novemberpogrome in Kahla etwas anders als sonst. Immer nur zwei Personen konnten mit Abstand und mit Maske an die Gewalttätigkeiten gegen jüdische Bürger erinnern, die in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 ihren Anfang nahmen. Drei Schüler des Leuchtenburg-Gymnasiums und der Heimbürgeschule polierten die fünf Stolpersteine in der Rudolf-Breitscheidt-Straße 16 (heutige Fleischerei) und in der Roßstraße 28, die an die jüdischen Familien Cohn, Tittel und Jacobsthal erinnern.