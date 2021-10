Kahlaer Friedensschüler erklimmen ihre neuen Spielgeräte

Zwei neue Spielgeräte konnten jetzt in der Friedensschule in Kahla ausprobiert werden. Ihre Kletterkünste zeigen Annabell, Mia und Mia, Luca, Oskar und Moritz von der 3b.

Kahla. Kahlaer Friedensschüler weihen ihre neuen Spielgeräte ein. Ein weiterer Lichtblick: Die Zeiten der beengten Hortbetreuung sollen bald vorbei sein.

Die Kahlaer Friedensschüler sind auf Zack: Geschwind erklimmen sie den Kletterturm auf dem Schulhof und lächeln herab. Nach Wochen des Wartens kann das Spielgerät genutzt werden. Da atmet auch Schulleiterin Iris Hergovits durch: Endlich fertig!

Zehn Wochen lang war ein großer Teil des Hofs eine spielerische Verbotszone, da das Gelände für den Kletterturm und einen weiteren Spielturm mit Rutsche umgebaut wurde. „Der alte Holz-Kletterturm wäre nicht mehr vom Tüv abgenommen worden“, erklärt die Schulleiterin die Notwendigkeit. Der Saale-Holzland-Kreis als Schulträger investierte insgesamt 130.000 Euro.

Gleichzeitig bearbeitete die vom Kreis beauftragte Firma noch das Areal gegenüber. „Als musikalische Grundschule haben wir viel in der musischen Richtung getan. Jetzt waren aber auch mal die Fußballer dran“, sagt Hergovits. So erwarb der Schulförderverein für die Nachwuchskicker ein Soccer-Feld, für dessen Bau aber der Boden bearbeitet werden muss. Weil das obendrauf zu teuer gekommen wäre, sprang kurzfristig der Landkreis ein.

Die neuen Spielmöglichkeiten werden nun in den Pausen und in den Hortzeiten in Beschlag genommen. Von 169 Grundschülern in der Friedensschule wird ein großer Teil auch nachmittags betreut. „Wir haben zwei Horträume im Keller, die zum Früh- und Spätdienst frequentiert werden. Ansonsten sind die Klassenräume die Horträume, da bleibt bei einer Klassenstärke von 24 Schülern nicht viel Platz zum Spielen“, sagt die Schulleiterin.

Freudig überrascht zeigt sie sich daher über die ersten Planungen für ein neues Hortgebäude. Der Kreisausschuss hatte im Frühjahr die Planungsleistungen abgesegnet, nun müssen noch die vom Kreis erhofften Fördermittel aus dem Ganztags-Invest-Programm fließen. Dort, wo der alte Holzkletterturm stand, soll der Flachbau seinen Platz finden. „Der euphorische Plan ist, es 2023 einzuweihen“, sagt Hergovits.