Am 28. Februar konnten sich junge Leute aus dem Saale-Holzland bereits auf der Jobmesse in Eisenberg informieren.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kahlaer Jugendliche sollen an die Zukunft denken

„Zukunft? Läuft bei dir!“ übertitelt die Stadt Kahla jugendsprechgemäß ihre Ausbildungsmesse. Und tatsächlich läuft es heutzutage für die Jugend mehr als gut, wenn sie das nötige Wissen aus der Schule und die entsprechende Motivation mitbringen. Denn freie Ausbildungsplätze gibt es in bestimmten Bereichen ausreichend, die Betriebe konkurrieren um den Nachwuchs. Und nicht nur die. Auch die Regionen wollen ihre Jugend vor Ort behalten. So setzt die Stadt Kahla seit ein paar Jahren auf ihre Ausbildungsmesse, um regionale Unternehmen und Jugendliche zusammenzubringen.

Am Donnerstag, 2. April, werden global exportierende Firmen wie Griesson – de Beukelaer oder Kahla-Porzellan um Azubis werben. Wer seine Industriemechaniker-Ausbildung mit Schwerpunkt auf die optische Industrie beginnen will, kann sich auch bei Hellma Optik aus Jena informieren. Oder die sozialen Berufe: Pflegefachkräfte werden sowohl beim ASB in Hummelshain, bei der Arbeiterwohlfahrt oder am Universitätsklinikum Jena und den Waldkliniken Eisenberg gesucht. Vertreten sind zudem die Jenaer Ernst-Abbe-Hochschule, das Jenaer Bildungszentrum von Schott, Zeiss und Jenoptik sowie die Europa-Akademie. Praktischen Einblick bietet zudem die Kreishandwerkerschaft.

Eltern können nach Feierabend zur Messe

An die 35 Stände werden im Rosengarten aufgestellt. Bewährt habe sich der morgendliche Besuch der Messe durch die Kahlaer weiterführenden Schulen, sagt Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos).

Nach Feierabend erhalten Eltern die Chance, mit ihren Kindern über die Messe zu schlendern, die bis 18 Uhr geöffnet ist. „Die Eltern sind dafür dankbar“, weiß er aus Gesprächen im Vorjahr. Manche würden gar ohne Nachwuchs auftauchen, um Informationen zu erhalten und Kontakte aufzubauen.

Wegen der achtstündigen Dauer der Messe habe es im Vorjahr Diskussionen mit einigen Ausbildungsfirmen gegeben. Doch Besucherflaute hin oder her, „wer Lehrlinge haben will, sollte bis 18 Uhr bleiben“, sagt Schönfeld.

Ausbildungsmesse am Donnerstag, 2. April, 10 bis 18 Uhr, Rosengarten Kahla