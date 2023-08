Kahlaer können beim Spendenschwimmen ihr Freibad unterstützen

Kahla. Im Freibad Kahla findet wieder das Spendenschwimmen statt. Der Förderverein hat bereits eine Idee, wofür das gesammelte Geld verwendet werden soll.

Ins Wasser springen für den guten Zweck: An diesem Sonntag, 20. August, findet im Freibad Kahla wieder das Spendenschwimmen statt. Es ist die inzwischen siebte Auflage der vom Förderverein des Freibads organisierten Veranstaltung, die in Kooperation mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) organisiert wird. Geschwommen werden kann zwischen 13 und 17 Uhr, der Eintritt ist für Teilnehmerinnen und Teilnehmer frei.

Im vergangenen Jahr waren 133 Menschen aus Kahla und Umgebung insgesamt 252,8 Kilometer – was einem neuen Rekordwert entsprach – geschwommen. 3000 Euro waren so zusammengekommen, mit denen weitere Picknickmöglichkeiten auf dem Badgelände geschaffen wurden.

Ein Trampolin für den Spielplatz ist das Ziel

Dieses Jahr soll mit den erschwommenen Spenden ein Trampolin für den Spielplatz angeschafft werden, um neben Klettergerüst und Sandkasten den Kindern ein neues Angebot machen zu können, sagt Claudia Preuß vom Förderverein. Auch sollen in Zusammenarbeit mit der Überbetrieblichen Ausbildungsgesellschaft (ÜAG) weitere Bänke erneuert werden.

„Wer beim Spendenschwimmen mitmachen will, kann einfach vorbeikommen und eine Schwimmkarte ausfüllen“, sagt Claudia Preuß. Sie ist dankbar, dass bereits in dieser Woche Geldspenden von Einzelpersonen und Unternehmen aus Kahla und Umgebung beim Förderverein eingegangen sind. Weitere Geldspenden seien am Sonntag genauso willkommen wie möglichst viele Schwimmerinnen und Schwimmer.

Vierjähriges Mädchen schwamm in Kahla 400 Meter für den guten Zweck

Unterstützung fürs Freibad Kahla: Bahnen ziehen für den guten Zweck