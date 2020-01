Kahlaer Porzellan muss jetzt smart sein

Nur mit weißem Geschirr können Porzellan-Hersteller seit Langem nicht mehr punkten. Heutzutage braucht es ausgefallene Marketingstrategien und Produkte, die den Kunden überraschen. Zur großen Konsumgütermesse „Ambiente“ in Frankfurt/Main präsentiert ab Freitag, 7. Februar, auch Kahla-Porzellan Neuheiten, die bald im internationalen Handel erhältlich sein sollen. Wir sprachen mit Sheila Rietscher, verantwortlich für die Marken von Kahla-Porzellan, über Trends und Geschirr, dass auf einmal smart sein muss.

Frau Rietscher, wie stressig sind die Vorbereitungen für die Konsumgüter-Messe Ambiente?

Die „Ambiente“ in Frankfurt ist die weltgrößte Konsumgütermesse und für Kahla der wichtigste Termin im Jahr, zu dem alle neuen Produkte präsentiert werden. Im Prinzip bereiten wir sofort nach der Messe die nächste vor und entwickeln Neuheiten für das kommende Jahr.

Was ist das Messethema von Kahla-Porzellan im Jahr 2020?

Unser Messemotto ist englischsprachig, schließlich sind wir ein internationales Unternehmen, das in 60 Länder liefert: „The future is urban, green and digital“, die Zukunft ist urban, ökologisch und digital. Dazu bringen wir viele neue Produkte mit. Den urbanen Trend beantworten wir mit unseren neuen Short Sets. Das sind multifunktionale Porzellansets mit modernen Dekoren. Sie bestehen aus einem großen und einem kleinen Teller, einer Schale und dem beliebten To-go-Becher cupit.

Sheila Rietscher, zuständig für die Marken und Strategie bei Kahla/Thüringen Porzellan. Foto: Tino Zippel

Weil der urbane Mensch heute nicht mehr so viel Platz besitzt?

Genau. Es sind minimalistische Geschirrsets, die alle Bedürfnisse von jungen oder kleinen Haushalten erfüllen und auch für Menschen gedacht sind, die sich mit Trends schmücken möchten, aber kein großes Service mehr benötigen. Ein weiteres Trendprodukt ist das Programm „Homestyle“. Das ist handglasiertes Porzellan im Keramiklook, das es nun in vier wunderschönen Naturfarben gibt.

Kahla wirbt mit Nachhaltigkeit. Nun ist Porzellan doch von Natur aus nachhaltig.

Das stimmt, bei uns passt das zum Glück immer (lacht). Unser Produkt ist ein Naturprodukt, das frei von Schadstoffen, unter nachhaltigen Bedingungen, nach den strengen Richtlinien der „Kahla pro Öko“-Strategie hergestellt wird. Und es ist auch ein sehr langlebiges Material, das dann besonders umweltfreundlich wird, wenn es über mehrere Generationen hinweg benutzt wird. Die meisten tauschen Geschirr erst dann aus, wenn sich der Geschmack ändert. Wir haben aber auch spezielle Produktsets entwickelt, die an unseren umweltfreundlichen To-go-Becher „cupit“ anknüpfen: „snackit“ und „keepit“.

Was erhält man damit?

Das „snackit“-Programm besteht aus Snackschalen in drei Größen. Sie tragen Deckel, die dank patentiertem Magic Grip die Schale gut abdichten und gleichzeitig als Teller gedacht sind. Darin lassen sich zum Beispiel Snacks für das Büro zubereiten, transportieren, aufwärmen und verstauen. Hinter dem „keepit“-System hingegen stecken Vorratsdosen aus Porzellan. Es gibt glücklicherweise immer mehr umweltbewusste Menschen, die unverpackt, plastikfrei einkaufen wollen, so auch im Unverpackt-Laden in Jena. Mit diesem Programm können sie ihre Lebensmittel bevorraten – und das noch in einem schönen Designobjekt.

Kahla-Porzellan geht dabei den Weg der neuen Esskultur mit und wirbt mit der sogenannten Snackification.

In der Tat. Snackification, also Snackkultur, bedeutet, es werden wesentlich öfter am Tag kleinere Portionen gegessen, und sie werden ganz oft woanders als zu Hause genossen, zum Beispiel auch im Büro oder im Workspace. Außerdem erleben wir gerade einen Bowl-Trend. Leckere Gerichte in Schalen wie Buddha Bowls, Poké Bowls, Smoothie Bowls dominieren die Welt der Foodblogger. Mit dem Magazin „Brigitte“ haben wir eine Kooperation getroffen. Gemeinsam bringen wir ein kleines Snackset in drei starken Farben heraus. Perfekt für gesunde Snacks und Bowls!

Smartes Porzellan versehen mit einem NFC-Transponder stellt Kahla-Porzellan auf der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt/Main vor. Kunden können mir ihrem Smartphone zum Beispiel Informationen speichern oder Videos abrufen. Foto: Farbraum/Kahla-Porzellan

Und was steckt hinter der digitalen Neuheit?

Wir stellen smartes Porzellan mit einem NFC-Transponder vor. NFC-Chips, wie viele sagen würden, kennt man beispielsweise von Geldkarten. Der Transponder ist spülmaschinenfest am Porzellan versiegelt und beispielsweise unter einem Logodruck verborgen. Mit einem Smartphone ist er auslesbar. Als Unternehmen kann ich selbst entscheiden, welche Inhalte ich transportieren möchte. Ich kann Coupons verschenken, Gewinnspiele organisieren, Produktinformationen wie zur Röstung des Kaffees in der Tasse übermitteln oder auch interaktive Trainingsinhalte für Mitarbeiter hinterlegen und täglich aktualisieren. Marketingexperten nennen diesen spielerischen Umgang mit Informationen „Gamification“. Als Gastronom kann ich auch einen Tripadvisor-Link hinterlegen und den Gast charmant darauf hinweisen, eine Bewertung abzugeben.

Wie hoch ist denn die Nachfrage nach so einem smarten Porzellan?

Sehr hoch, obwohl wir das Produkt noch gar nicht richtig präsentiert haben. Die Technologie ist für alle Arten von Firmen und Arbeitgebern gedacht. Für die Hotellerie und Gastronomie haben wir weitere RFID-Anwendungen konzipiert, die wir gemeinsam mit Sense IT aus Jena entwickeln. Diese präsentieren wir im März auf der größten deutschen Messe für professionelle Gastgeber, der Internorga in Hamburg. Die Ambiente-Messe besuchen vor allem internationale Einkäufer von Warenhäusern, Möbelhändler, Inhaber von Fachgeschäften und Onlineshop-Betreiber, um neue Produkte einzukaufen, die dann etwas zeitversetzt ab April oder Mai von privaten Konsumenten gekauft werden können.

Und bei Kahla-Porzellan im Werksverkauf?

Auch dort wird man die Neuheiten sukzessive finden. In unserem Flagship-Store in Berlin und im Kahla-Onlineshop werden sie allerdings zuerst verfügbar sein. Wer jetzt schon neugierig ist, schaut in der kommenden Woche einmal auf unsere Homepage.