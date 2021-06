Kahlaer Schüler feiern ihre Jugendweihe

Kahla. Im Gegensatz zu Jena werden in Kahla die Jugendweihen durchgeführt

Während der Verein „Jugendweihe Ostthüringen“ die Veranstaltungen in Jena und in anderen Regionen erneut verschoben hat, gab es in Kahla am Wochenende Jugendweihefeiern. Seit Herbst 2020 gibt es hier eigene Initiatoren. Die Veranstalter Stefan Roelofs und Janos Seibel haben die Organisationsfäden für drei Klassen in der Hand. Nele Tänzer, Miklas Eberlein und Alyssa Röse (von links) erhielten ihre Jugendweihe im Kahlaer Rosengarten, der sehr viel Platz bietet. Sie sind drei von über 40 Kahlaer Jugendlichen, die damit in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen sind.