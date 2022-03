Kahlaer Wanderfreunde zieht es zur Weißenburg

Kahla. Die Wandergruppe Kahla hat sich die Weißenburg zum Ziel gesetzt bei ihrer nächsten Tour am 12. März.

Die nächste Wanderung der Wandergruppe Kahla ist am Sonnabend, 12. März. Sie führt zur Weißenburg. Treffpunkt ist 8.30 Uhr am Bahnhof in Kahla, ab dort geht es per Autos zur Weißenburg. Hier beginnt und endet die Wanderung von etwa elf Kilometern. Die Strecke ist mittelschwer. Am Ende der Wanderung wird in der Weißenburg Mittag gegessen.

Anmeldungen bis zum Donnerstag, 10. März, 18 Uhr, bei Familie Bachmann unter Telefon 036424/516 37.