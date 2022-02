Kalender-Spende beglückt drei Jenaer Vereine

Jena. Die Sparkassen-Filiale Jena-Mitte sammelt 6200 Euro ein.

Mit einer Spende in Höhe von 6200 Euro unterstützt die Sparkassen-Filiale Jena-Mitte drei Vereine.

Zum Weltspartag wird ein besonderer Kalender ausgegeben, jeder Kunde kann zudem eine freiwillige Spende tätigen. Bei der jüngsten Ausgabe im Jahr 2020 flossen in Jena und im Saale-Holzland-Kreis Spenden in Höhe von etwa 19.000 Euro Euro zurück in verschiedene Projekte von Kindergärten, Schulen und Vereinen. Insgesamt 15.000 Stück des Jahresbegleiters ließ die Sparkasse drucken. Aufgeteilt wird die Spende an folgende Einrichtungen:

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tausend Taten: Die Spende wird eingesetzt für das Projekt Katapult, bildungsferne Grundschüler aus Jena erhalten Zugang zu kulturellen Bildungsangeboten.

Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche Jena: Die Spendengelder ermöglichen Inklusion und Schulungsarbeit an den Schulen und Kindergärten.

Förderverein des Angergymnasiums: Ein Kopiergerät für Schüler soll angeschafft werden.