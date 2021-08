Kalte Füße in Dorndorf-Steudnitz

Dorndorf-Steudnitz. Den Kneipp-Geburtstag feierte man in Dorndorf-Steudnitz mit abhärtenden Maßnahmen

An der Kneipp-Anlage in Dorndorf-Steudnitz wurde am Samstag der 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp gefeiert. Zu Gast war auch Sigurd Scholze (links), der Vorsitzende des Kneipp-Landesverbandes kam im Kneipp-Gewand und hielt vor den versammelten Gästen an der Stockbornquelle einen Vortrag über den Naturheilkundler, der heute namengebend für die Kaltwassertherapie ist. Natürlich watete auch Dieter Kneist durch das zehn Grad kalte Wasser. Er hatte den Bau der Kneipp-Anlage vor 13 Jahren angeschoben. Die Anlage wird daher landläufig auch gern als „Kneist“-Anlage bezeichnet. Scholze, der aus Bad Tabarz angereist war, lobte nicht nur die hervorragende Wasserqualität, sondern wies auch darauf hin, dass Camburg der erste und lange der einzige Kneipp-Kurort Thüringens war.