Die Stadtwerke müssen an zwei Tagen die Fernwärmeversorgung unterbrechen.

Jena. Wegen dringend erforderlicher Reparaturarbeiten wird am 11. und 12. Mai in Teilen von Jena-Nord die Fernwärmeversorgung unterbrochen.

Kaltes Wasser und kalte Heizungen in Teilen von Jena-Nord

Wegen dringend erforderlicher Reparaturarbeiten wird am nächsten Montag und Dienstag, 11. und 12. Mai, in Teilen von Jena-Nord die Fernwärmeversorgung unterbrochen. Das teilte die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH am Donnerstag mit.

Die betroffenen Haushalte müssten jeweils in der Zeit von 9 bis 18 Uhr auf warmes Wasser und warme Heizungen verzichten. Von der Abschaltung betroffen sind:

Paul-Weber-Straße 1 bis 16

Erich-Kuithan-Straße 1 bis 5, 2 und 7

Naumburger Straße 55a, 55b, 57a und 74

Alle anderen mit Fernwärme versorgten Gebäude im Wohngebiet Jena-Nord könnten während der Baumaßnahme über andere Fernwärmestationen sowie die Biogasanlage in Zwätzen weiterversorgt werden, heißt es. Die geplanten Bauarbeiten stünden in Zusammenhang mit einer Rekonstruktion der Fernwärmeleitung im Bereich Erich-Kuithan-Straße/Carl-Zeiss-Gymnasium und seien relativ aufwändig. „Zum Einbau einer sogenannten Fernwärmespange im Bereich Kaufland Nord muss die Leitung vollständig entleert, abgekühlt und wieder gefüllt werden“, so die Stadtwerke.

Für Fragen stehen die Serviceberater unter Telefon 03641/688 366 zur Verfügung.