Kampf gegen die Schneemengen: Ein Mitarbeiter der Firma Glenncy räumt das Gelände einer Tankstelle in Jena-Nord.

Kampf gegen die Schneemengen: Fleißige Helfer in Ostthüringen

„Erst hatten wir viele Jahre kaum Schnee und nun zu viel auf einmal“, sagt Heidi Sonnenschmidt. Die Sprecherin der Autobahnpolizei in Hermsdorf ist schnell fertig mit ihrer Zusammenfassung, wo in Ostthüringen der Verkehr auf der Autobahn am Montagmorgen gut lief: nirgendwo.