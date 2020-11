Kanu-Verleiher sendet SOS an die Stadt Jena

Als Anbieter von Kanu- und Kajaktouren hat sich „Saalestrand – Kanu“ in Jena seit über zehn Jahren einen Namen gemacht. Nun muss das Unternehmen SOS funken. Der Mietervertrag für die Wiese am Burgauer Weg 8 wird vom städtischen Immobilienbetrieb KIJ nicht mehr verlängert. Anderes Land ist nicht in Sicht. Das wird zur Existenzfrage für das Unternehmen, das jedes Jahr mehr als zehntausend Menschen aufs Wasser bringt und damit den Saale-Tourismus fördert.

„Wenn sich keine andere Lösung findet, ist Saalepaddeln in Jena passé“, berichtet Marcus Gaudigs von „Saalestrand – Kanu“. Die Nachricht erhielt er kürzlich bei einem Gesprächstermin beim KIJ. Ursprünglich war er zu dem Termin gegangen, um zu bereden, wie sich die Infrastruktur für Wassertourismus verbessern lässt. Adam Schüssler, Ortsteilbürgermeister von Jena-Süd, sekundierte, denn der Ortsteilrat hatte das Ansinnen unterstützt. Dann nahm der Termin einen ganz anderen Verlauf.

Warum wird der Vertrag nicht verlängert?

Thomas Graf, Abteilungsleiter für Schul- und Sportimmobilien, sieht Konflikte bei der Grundstücksnutzung. Das Grundstück am Burgauer Weg wird gemeinsam mit einem gemeinnützigen Sportverein genutzt. Sportvereine werden von der Stadt umfassend unterstützt. Eine gewerbliche Nutzung auf einem Grundstück sei da „keine gute Konstellation“. KIJ habe zunächst gern geholfen. Aber der Mietvertrag sei nur befristet gewesen, von Beginn an. Der Unternehmer habe nicht darauf vertrauen dürfen, dass dies immer so bleibt.

„Als Ortsteilrat sind wir unternehmerfreundlich genug, um trotzdem helfen zu wollen“, sagt Adam Schüssler. Der Saale-Tourismus sei immer hochgehalten worden in Jena. Es müsse auch Möglichkeiten außerhalb der Sportvereine für Freizeitpaddler geben. In jedem Fall sei der Zeitpunkt wegen des aktuellen Lockdowns sehr problematisch. Im März 2020 soll der Mietvertrag enden.

Jena-Süd-Orsteilbürgermeister Adam Schüssler brauchte er nicht erst von den Vorzügen des Saalepaddelns überzeugen, denn er ist bereits auf der Saale unterwegs gewesen. Foto: Thomas Beier

Marcus Gaudigs weiß selbst, dass die von ihm genutzte Wiese Defizite besitzt. Die beiden Zelte, die als Lager und Umkleide dienen, können nicht mit den beiden Bootshäusern mithalten, die mit öffentlichen Geldern in direkter Nachbarschaft für zwei Sportvereine errichtet wurden; zuletzt ein zweigeschossiges Ruderbootshaus, in das 1,7 Millionen von der EU flossen.

Aber Gaudigs hätte sich auf eigene Rechnung um Verbesserungen gekümmert, wenn es etwas Planungssicherheit durch längerfristige Verträge gegeben hätte.

50 Kanus und Schlauchboote hat er auf dem Grundstück gelagert. Zwei bis drei Leute sind fest angestellt, in der Hauptsaison helfen bis zu 25 Mitarbeiter bei den Touren. Vorteil der innenstadtnahen Lage sei, dass hier ein besonders ruhiger Flussabschnitt zur Verfügung stehe. Gerade die City-Touren seien beliebt bei Familien, Firmen und Schulklassen. Kurzfristig kommen hier auch Leute vorbei. Bei längeren Touren wird die Eisenbahn als Zubringer genutzt. Neben der Station in Jena gibt es noch eine in Naumburg, die nun eventuell der alleinige Standort wird.

In zeitlich weiter Ferne scheint der von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) ins Gespräch gebrachte Paddelboot-Bahnhof am Gries zu liegen Das Areal soll irgendwann das Herzstück des Jenaer Wasser-Tourismus werden, dort ließe sich auch eine Fläche für gewerbliche Anbieter vorsehen. Ansonsten trifft auf den Immobilienmarkt für Wassergrundstücke zu, was auch für den Jenaer Wohnungsmarkt gilt: Es gibt nichts!