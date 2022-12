Karibisch und märchenhaft: Im Bann der Jenaer „Blechklang-Bläser“

Jena. Die Jenaer Bläserweihnacht am Sonntag in der Stadtkirche wird von Gastdirigenten Christ Houlding geleitet

Nach zweijähriger Pandemie-Pause präsentiert die Brass Band „Blechklang“ wieder ihr traditionelles Weihnachtskonzert. Eine Besonderheit: Diesmal schwingt nicht wie gewohnt Alexander Richter als künstlerischer Leiter der Band den Taktstock, sondern Gastdirigent Chris Houlding, seines Zeichens Professor für Posaune an der Folkwang Universität der Künste in Essen und weitgereister Brass-Band-Experte.

„Ich habe Alexander Richter und Blechklang zum ersten Mal im Jahr 2018 getroffen, als er mich eingeladen hat, am traditionellen Summercamp teilzunehmen“, sagt Chris Houlding. „Ich war sofort von seiner Leidenschaft und seinem Organisationstalent beeindruckt, wodurch ich von diesem Moment an in den Bann von Blechklang geriet.“ Seitdem sei Chris Houlding in den folgenden Jahren zu verschiedenen Gelegenheiten und in verschiedenen Funktionen zu Besuch bei Blechklang gewesen.

Alexander Richter erinnert sich: „Immer, wenn er in Jena zu Gast war, konnte man die besondere Chemie zwischen ihm und den Musikern spüren. Es ist für uns ein Höhepunkt, dass wir ihn als Gastdirigenten für die Bläserweihnacht gewinnen konnten.“

Chris Houlding hat neben dem Dirigat auch die Zusammenstellung des Weihnachtsprogramms übernommen. Viele der Stücke seien auch von ihm arrangiert worden, wodurch er bestens mit ihnen vertraut sei. Was das Publikum erwarten kann, beschreibt Houlding so: „Die Weihnachtskonzerte bieten traditionelle Weihnachtslieder bis hin zu weihnachtlich inspirierter Musik aus aller Welt. Wir beginnen mit einer Eröffnungsintrada, die in ein Arrangement der Musik aus Hänsel und Gretel überleitet. Es gibt Solo-Stücke für Flügelhorn, Euphonium und Posaune, die eine Vielzahl von Musikstilen abdecken, gefolgt von einer Prise ‘Karibischer Weihnacht’, die in einer Auswahl Disney-Titel gipfelt.“ Das Konzert ende mit traditionellen Liedern.

Bläserweihnacht in der Stadtkirche am Sonntag, 4. Dezember, 14.30 Uhr: Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich sowie an der Abendkasse. Das Konzert in Jena wird auch per Livestream über die Plattform eventbrite übertragen.