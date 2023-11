Kartenverkauf für Dornburger Schlössernacht startet

Dornburg Die Tickets für die Dornburger Schlössernacht 2024 gehen in den Verkauf. Zugleich stehen die ersten Künstler fest.

Die 11. Dornburger Schlössernacht soll am 24. August 2024 stattfinden. Bereits an diesem Freitag, 1. Dezember, und damit pünktlich zur Vorweihnachtszeit soll der Kartenvorverkauf beginnen, teilt Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck mit. Die Preise würden im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben: Tickets kosten im Vorverkauf 38 Euro und an der Abendkasse 43 Euro, ermäßigt jeweils 35 und 39 Euro.

Auch die ersten Künstlerinnen und Künstler kann Fanny Rödenbeck vermelden. So sind das Calmus Ensemble aus Leipzig sowie die Band Caracou aus Dresden angemeldet. Allgemein werde es eine „bunte Mischung von Klezmer bis Klassik geben“, so Rödenbeck. Sofern es im Sommer nicht zu trocken ist, sei wieder ein Feuerwerk geplant, ebenso eine Lichtshow.

Renaissanceschloss wird saniert

Trotz der begonnenen Sanierung des Renaissanceschlosses werde es auch wieder die gewohnte Anzahl an Bühnen geben. Die Bühne, die bislang vorm Renaissanceschloss stand, werde innerhalb des Parks umziehen.

Tickets können über den Ticketshop Thüringen unter per E-Mail an schlossverwaltung@dornburger-schloesser.de erworben werden.