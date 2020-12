Jena. Unbekannte haben in Jena die Katalysatoren von parkenden Autos gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Katalysatoren von parkenden Autos in Jena ausgebaut und gestohlen

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag sind in Jena-Lobeda Katalysatoren von mehreren Autos entwendet worden. Laut Polizei hatten Unbekannte die in der Fritz-Ritter-Straße parkenden Fahrzeuge offenbar über eine mobile Hebebühne angehoben und mit technischem Gerät die Fahrzeugteile entfernt.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03641 - 810 entgegen.

