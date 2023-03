Kater Kolumbus wurden in Jena die Augen entfernt

Jena. Fundkater Kolumbus hofft nach geglückter Operation nun auf ein neues Zuhause. Das Jenaer Tierheim-Team bedankt sich bei den Spendern.

Ende Februar wurden dem Kater Kolumbus operativ beide Augen entfernt. Der etwa fünfjährige Kater war Anfang des Jahres in Bügel gefunden worden und kam ins Jenaer Tierheim, wo der zutrauliche und verschmuste Kater die Herzen der Tierpfleger und Tierpflegerinnen im Sturm eroberte, sagt Kerstin Wuthenow vom Jenaer Tierheimverein.

Kolumbus, befand sich zwar in einem guten Pflegezustand, war aber leider auf beiden Augen blind. „Mit dem fehlenden Sehvermögen kann der Kater gut umgehen“, sagt Wuthenow. Doch der krankheitsbedingt sehr hohe Augeninnendruck verursachte dem Kater starke Schmerzen. Die eingesetzten Medikamente konnten Kolumbus leider keine Linderung verschaffen. Eine Operation wurde nötig, um ihm zu einem schmerzfreien Leben zu verhelfen.

„Wir sind den vielen Tierfreunden, die an Kolumbus` Schicksal Anteil genommen haben, sehr, sehr dankbar“, so Wuthenow. Nach der Veröffentlichung von Kolumbus` Geschichte über unsere Redaktion seien etwa 1500 Euro an Spenden zusammengekommen. Dies entspreche ziemlich genau dem bisher investierten Betrag in Kolumbus Behandlung. Bisher seien für den Tierheim-Verein jährlich Tierarztkosten zwischen 40.000 und 45.000 Euro angefallen. Durch die allgemein gestiegenen Kosten – unter anderem auch für Kastrationen – seien für das Jahr 2023 nun 65.000 Euro kalkuliert, so Wuthenow. Das sei für einen Verein eine enorme Summe. Man sei hier auf die Hilfe von Tierfreunden angewiesen und froh, dass so viele Menschen spenden würden, wenn besonders hohe Kosten für ein krankes Tier anfallen würden.

Nach einigen Tagen stationärem Aufenthalt in der Tierarztpraxis durfte Kolumbus wieder ins Tierheim zurückkehren. Er habe die Operation gut überstanden und die Tierpfleger seien mit dem noch andauernden Heilungsprozess weitestgehend zufrieden. „Kolumbus ist neugierig, verfolgt aufmerksam jedes Geräusch in der Umgebung und genießt jede liebevolle Zuwendung.“ Zum wirklichen Happy End der Geschichte fehle nun noch ein ruhiges Zuhause, so Wuthenow. Am besten in Wohnungshaltung mit katzensicherem Balkon. „Außerdem stehen liebe Menschen, die viel Zeit mit Kolumbus verbringen, ganz oben auf der Wunschliste.“

Wer Kolumbus kennenlernen möchte, melde sich gern im Tierheim unter der Mail: kontakt@tierheim-jena.de oder telefonisch unter: 03641/210922, täglich 11 bis 16 Uhr.