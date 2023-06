Katzen aus dem Jenaer Tierheim suchen Kinder zum Spielen

Jena. Drei Kater aus dem Tierheim suchen ein neues Zuhause.

Es sei zwar die Zeit der jungen Kätzchen, die in den Tierheimen und Pflegestellen schnell alle Herzen brechen und deren Vermittlung meist einfacher ist, doch beim Tierschutzverein gebe es derzeit auch einige Katzen, die bereits ausgewachsen sind und dringend ein neues Zuhause suchen, sagt Juliane Lukas vom Tierschutzverein Jena.

Elvis sucht ein neues Zuhause. Foto: Tierschutzverein Jena

Der schwarz-weiße Elvis und der getigerte Ole seien zwei gute Freunde, die gemeinsam ein Zuhause suchen. Sie sind ein beziehungsweise eineinhalb Jahre alt, kastriert und geimpft. Auf der Pflegestelle des Tierschutzvereins leben die beiden Kater mit Kindern zusammen, was ihnen gut gefalle. Der Tierschutzverein hoff deshalb eine nette Familie mit Kindern für Elvis und Ole zu finden.

Auch Herzensbrecher Herrmann hofft beim Tierschutzverein bereits seit längerer Zeit auf ein liebevolles Zuhause. Herrmann ist etwa drei Jahre alt, lebhaft, anhänglich und sehr verschmust. Er kommt kastriert und geimpft in sein neues Zuhause. „Herrmann braucht Freigang in sicherer Umgebung, mit anderen Katern versteht er sich gut, mit Katzen weniger“, sagt Juliane Lukas.

Kater Herrmann sucht ein neues Zuhause. Foto: Tierschutzverein Jena

Wer Interesse an Elvis und Ole oder Hermann hat, der kann sich unter Telefon 0176/52 00 05 04 oder per Mail an juliane_lukas@yahoo.de melden.