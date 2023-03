Kein Sieger im Thüringen-Derby: FC Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt trennen sich unentschieden

Zwei Elfmeter und eine Gelb-Rote-Karte: Das Thüringen-Derby zwischen Jena und Erfurt bot viel Gesprächsstoff. Das Spiel im Schnellcheck:

Fazit: Die Frage, wer Thüringens Nummer eins im Fußball ist, fand im sportlichen Vergleich zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt am Samstagnachmittag keine Antwort. In einem sehenswerten und fairen Derby trennten sich beide Mannschaften mit einem leistungsgerechten 2:2. Jena verpasste trotz 2:0-Führung den fünften Sieg in Folge, Erfurt verlor die Tabellenführung an Energie Cottbus.

Beide Mannschaften gingen mit hoher Intensität in die Begegnung, ohne allerdings ein zu großes Risiko einzugehen. In den ersten 45 Minuten machten die beiden besten Abwehrreihen der Liga ihren Namen alle Ehre. Der FC Carl Zeiss hatte meist mehr Ballbesitz, Rot-Weiß war stets gefährlich und verbuchte durch einen Schuss von Keliano Tavares auch den ersten Torschuss, den FCC-Keeper Kevin Kunz aber parieren konnte (9. Minute).

Packendes Thüringen-Derby: FCC und RWE trennen sich unentschieden Packendes Thüringen-Derby: FCC und RWE trennen sich unentschieden Die Frage, wer Thüringens Nummer 1 im Fußball ist, bleibt nach einem spannenden Derby zwischen FCC und RWE unbeantwortet. Foto: Sascha Fromm/Tino Zippel

Die Gastgeber mussten bis zur 20. Minute auf ihre erste Chance warten, doch die hatte es in sich. RWE-Kapitän Andrej Startsev rannte Jenas agilen Maximilian Krauß im Strafraum von hinten in die Beine. Schiedsrichter Jens Klemm zeigte auf den Punkt – eine unstrittige Entscheidung. Aber Elfer und der FCC, das passte zuletzt nur bedingt zusammen. Jonathan Muiomo hatte erst in Halberstadt verschossen, Pasqual Verkamp zuletzt gegen TeBe. Verkamp traute sich trotzdem – und traf den Pfosten. So blieb es in einem Derby mit wenig Torchancen zur Pause beim 0:0. Auch, weil Franco Flückiger einen Krauß-Schuss entschärfte (33.) und Erfurts Artur Mergel eine Eingabe Richtung Jenaer Fünfmeterraum nicht verwerten konnte (38.).

Die große Frage war, wer im mit 7300 Zuschauern ausverkauften Ernst-Abbe-Sportfeld mehr Risiko eingehen würde. Das war offenbar der FC Carl Zeiss, der einen Patzer der Erfurter an der Mittellinie eiskalt nutzte. Auf einmal war Krauß auf und davon. Verkamp lief in der Mitte mit, wurde genau im richtigen Moment bedient, rutschte mit dem Ball ins leere Tor und konnte sich für den verschossenen Elfer revanchieren (50.).

Erfurt musste jetzt mehr fürs Spiel tun, wirkte aber ein bisschen geschockt. Doch die Gäste, die in extra fürs Derby gefertigten roten Trikots spielten, attackierten jetzt deutlich früher, auch wenn es zunächst noch am finalen Abspiel haperte oder Aaron Manu nach einer Ecke das Spielgerät nicht richtig mit dem Kopf erwischte (58.).

Klingbeil reagierte auf die stärker werdenden Erfurter, nahm Torschütze Verkamp für den defensiveren Justin Schau aus der Partie. Erfurt Coach Fabian Gerber brachte mit Erik Weinhauer und Robbie Felßberg dagegen zwei frische Offensivkräfte.

Jena schien jetzt deutlich bemüht, Tempo aus der Partie zu nehmen und auf Konter zu lauern. Erneut mit Erfolg: Die Vorlage kam wieder von Krauß, in der Mitte lauerte diesmal Muiomo, der nur noch den Fuß hinhalten musste – 2:0 (69.).

Doch die Rot-Weißen gaben sich nicht auf und schafften durch Ben-Luca Moritz, der per Kopf eine Flanke von Felßberg verwertete, relativ schnell den Anschlusstreffer (74.). Und es kam für Jena noch dicker, als Kevin Wolf, der kurz zuvor erst für eine ähnliche Situation Gelb gesehen hatte, einen Erfurter abräumte und Gelb-Rot sah (77.).

Wenig später zeigte Referee Klemm zum zweiten Mal in dieser Begegnung auf den Punkt, diesmal allerdings im Jenaer Strafraum. Vorausgegangen war eine unübersichtliche Situation, in der den Sekunden vorher eingewechselten Ken Gipson der Ball an den Arm gesprungen war. Der Ex-Jenaer Mergel ließ sich diese Chance nicht nehmen und traf souverän zum Ausgleich (82.) – der auch den Endstand bedeutete.

Tore: 1:0 Verkamp (50.), 2:0 Miomo (69.), 2:1 Moritz (75.), 2:2 Mergel (FE/82.).

Aufstellungen:

Jena-Trainer René Klingbeil vertraute im Großen und Ganzen auf die Elf, die zuletzt beim 5:0 über Germania Halberstadt triumphiert hatte. Einzig Burim Halili, der gegen Halberstadt eine Pause bekam, rückte wieder für Maurice Hehne in die Innenverteidigung.

Auch RWE-Coach Fabian Gerber nahm gegenüber dem jüngsten 1:0-Erfolg beim Chemnitzer FC Veränderungen vor. Til Linus Schwarz ersetzte den verletzten Samuel Biek. Sidny Lopes Cabral durfte derweil überraschend für den Siegtorschützen des CFC-Spiels, Abou Ballo, ran.

FC Carl Zeiss Jena: Kunz – Hoppe, Halili, Strietzel, Wolf – Lämmel, Petermann (87. Hehne) – Verkamp (66. Schau), Muiomo (79. Gipson), Krauß – V. Dedidis.

FC Rot-Weiß Erfurt: Flückinger – Moritz, Manu, Nkoa, Lopes Cabral – Schwarz (79. Elva), Startsev – Seidemann (80. Tshilumba), Tavares, Ciccarelli – Mergel.

Ausgangslage vor dem Spiel: Durch den Erfolg der Cottbuser am Freitagabend in Chemnitz hatte der FC Rot-Weiß die Tabellenführung eingebüßt. Trotzdem war es das absolute Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga Nordost: der Zweite aus der Landeshauptstadt (44 Punkte/21 Spiele) gegen den Dritten von der Saale (40/22).

Hinspiel und letztes Duell im Ernst-Abbe-Sportfeld: In der Hinrunde hatten die Jenaer beim FC Rot-Weiß kein gutes Spiel gemacht und konnten froh sein, dass es am Ende 1:1 hieß. Einen Sieg fuhr der FCC dagegen beim bislang letzten Aufeinandertreffen im Ernst-Abbe-Sportfeld ein. In der Saison 2017/18 siegten die Jenaer gegen RWE mit 1:0. Die Erfurter stiegen aus der 3. Liga ab. Makaber: Aus den Stadionlautsprechern ertönte damals „Spiel mir das Lied vom Tod“.

Massenschlägerei: Bereits in der Nacht vor dem Derby hatten sich Hunderte Hooligans zu einer Schlägerei in Bad Berka verabredet. Die Polizei war mit Hunden und Hubschrauber im Großeinsatz.

Hooligans aus Erfurt und Jena treffen sich zu wilder Massenprügelei Hooligans aus Erfurt und Jena treffen sich zu wilder Massenprügelei In der Nacht vor dem Derby haben sich Hunderte Anhänger des FC Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena im Weimarer Land zu einer wilden Prügelei getroffen. Foto: red

Fanmarsch zum Stadion: Etwa 1000 Fans des FC Carl Zeiss hatten sich mit einem gemeinsamen Marsch zum Stadion auf das Derby eingestimmt. Laut singend zog die Gruppe durch die Stadt, es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

Großaufgebot sichert Derby ab: Mehr als 500 Einsatzkräfte aus Thüringen und anderen Bundesländern waren beim Derby aktiv, um Störungen im Stadionumfeld zu verhindern. Über Nacht war das Ernst-Abbe-Sportfeld von einem Sonderdienst bewacht worden.

Die nächsten Spiele: Auf die Jenaer wartet am Sonntag, 12. März, das nächste Liga-Schwergewicht. Die Klingbeil-Elf muss ab 13 Uhr bei Energie Cottbus ran. Die Erfurter sind schon am Mittwoch wieder gefordert. Im Nachholspiel empfangen sie zuhause den FSV Luckenwalde. Anstoß ist 19 Uhr.

Einstimmung aufs Thüringenderby: Fans ziehen zum Stadion

Jenaer Fans besprühen vor dem Derby Regionalbahn komplett mit Farbe

Hunderte Hooligans von FC Rot-Weiß Erfurt und FC Carl Zeiss Jena sperren Straße für Massenschlägerei