Bauarbeiten stehen am 19. August an.

Kein warmes Wasser in Jena-Lobeda für drei Stunden

Jena. Bauarbeiten am Fernwärmenetz betreffen Kunden in Jena-Lobeda

Wegen fälliger Bauarbeiten muss die Fernwärmeversorgung in Teilen von Lobeda-West am Donnerstag, 19. August, kurzzeitig unterbrochen werden. Zwischen 8 und 11 Uhr steht den Kunden dann kein warmes Wasser und keine Heizwärme zur Verfügung. Betroffen ist ein Teil der fernwärmeversorgten Gebäude in folgenden Straßen:

Alfred-Diener-Straße,

Binswangerstraße,

Emil-Wölk-Straße,

Felix-Auerbach-Straße,

Fregestraße,

Fritz-Ritter-Straße,

Hans-Berger-Straße,

Karl-Marx-Allee,

Matthias-Domaschk-Straße,

Stauffenbergstraße,

Theobald-Renner-Straße und

Werner-Seelenbinder-Straße.

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck bitten für die Einschränkungen um Verständnis.

Informationen beim Stadtwerke-Kundendienst, Telefon 03641/688-366