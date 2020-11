Die Pläne der Stadt in Sachen Haushaltskonsolidierung sind weiterhin offen. Eine für Dienstagabend geplante Sitzung von Haupt- und Sozialausschuss, die dafür wichtige Entscheidungen vorbereiten sollte, musste kurzfristig abgesagt werden.

Grund seien die hohen Zahlen von Corona-Infektionen in der Stadt und den Umlandgemeinden sowie die steigende Zahl von Bürgern, die vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wurden, erklärte Bürgermeisterin Dorothea Storch. In Stadt und Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg sind aktuell 18 aktive Covid-19-Infektionen bekannt, das ist der zweithöchste Wert im Saale-Holzland-Kreis. Nur in der VG Hügelland sind mehr, nämlich 19 aktive Fälle gemeldet. „Wir wissen, dass im Zuge der Kontaktermittlung noch zahlreiche Bürger getestet wurden, deren Ergebnisse jedoch noch ausstehen. Aus Sicherheitsgründen haben wir die Zusammenkunft der Stadträte deshalb abgesagt und werden sehen, wie sich die Situation bis dahin entwickelt. Dann laden wir neu ein.“

Die Fraktionen von CDU und die drei Fraktionen freier Wähler im Stadtrat von Dornburg-Camburg sind sich bisher nicht einig geworden, auf welchem Weg die Finanzsituation der Kommune dauerhaft stabil gestaltet und die Einnahmen erhöht werden können. Über eine Erhöhung der Kindergartengebühren wird ebenso gestritten wie über die Finanzierung freiwilliger Leistungen, etwa der für Museum und Bibliothek.