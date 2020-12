Keine Extra-Schicht wegen Corona im Jenaer Krematorium

Wegen Corona ist es dem Tod hier noch keineswegs zu eng geworden. Das lässt sich sagen über die Arbeit im städtischen Krematorium auf dem Nordfriedhof. Bertram Flößner, Leiter der beim Eigenbetrieb KSJ angesiedelten städtischen Friedhöfe, er sieht sein Team und sich aktuell nicht außergewöhnlich von Corona-bedingten Sterbezahlen bedrängt. In anderen deutschen Kommunen waren an den Verbrennungsstätten regelrecht Warteschlangen entstanden. Bertram Flößner hat im Hinterkopf etwa aus dem Landkreis Görlitz die eine oder andere aktuelle Tagessterbezahl, die in Jena (möge die Stadt auch weniger als die Hälfte der Einwohner haben) während der gesamten Pandemie von März bis heute zu Buche schlug: 18 Menschen, die im Zusammenhang mit Corona in Jena gestorben sind.

Etwa 2200 Einäscherungen in diesem Jahr

Sechs Tote pro Tag seien auch ohne Pandemie normal in der Statistik, berichtet Flößner. Ebenso gelte es als Standard, dass an jedem Werktag im einzigen Einäscherungsofen des Krematoriums sieben bis acht Verstorbene den Flammen hingegeben werden. Ausgelegt sei die Kapazität des Ofens auf 3500 Einäscherungen pro Jahr. „Jetzt sind wir bei 2200.“ – Womit auch gesagt ist: Durchschnittlich 1000 Tote mit hiesigem Wohnsitz sind pro Jahr zu beklagen; und so werden nicht nur Jenaer und Jenenser auf dem Nordfriedhof eingeäschert, sondern auch Verstorbene aus dem „engeren Umkreis“ von Jena, wie Flößner sagt: Kahla, Stadtroda, Camburg, teilweise Apolda. Den finanziell Verantwortlichen der Stadt beschere dies immer dann Sorgenfalten, wenn vor der Einäscherung noch eine Obduktion angesetzt wird. – Die die Stadt bezahlen muss.

Ein kleiner und dabei ganz normaler Engpass entsteht nach Flößners Worten immer dann, wenn wie um Weihnachten Arbeitstage wegen Feiertagen entfallen. „Die fehlen dann zum Einäschern.“ Das werde mit kurzzeitigem Zwei-, statt Ein-Schicht-Dienst ausgeglichen. Zu Beginn dieser Woche habe der eine Kollege seinen Dienst um 4.30 Uhr begonnen, ehe der zweite gegen 11 Uhr angetreten sei.

Aktuell 50 Erdbestattungen im Jahr

Die 58 Kühlzellen seien an solchen Tagen dennoch nicht allesamt belegt, sagt Bertram Flößner. „In der Regel ist da ein Drittel bis zur Hälfte belegt. Ergibt also eine ziemlich große Reserve.“ Lediglich in den ersten beiden Januarwochen könne die Auslastung schon mal bei 90 Prozent liegen. Die Gründe dafür lägen auf der Hand: „Die Feiertage. Das Standesamt, das dann auch mal geschlossen ist, weshalb dann Papiere noch nicht verfügbar sind.“ Deshalb habe die Jenaer Friedhofsverwaltung am 23. Dezember einer Kollegin in Altenburg absagen müssen. „Denen fehlte es an Kühlkapazität. Deshalb hatte sie vorsorglich nachgefragt.“

Nein, die Erdbestattung ist nach Bertram Flößners Worten keine Alternative. Aktuell 50 Erdbestattungen im Jahr – das seien gerade einmal drei Prozent aller Beerdigungen in Jena. Da seien vor Weihnachten die drei Erdbestattungen pro Woche „für uns schon viele“ gewesen. Sie stellten allein vom höheren Arbeitskräfte-Aufwand her keine Option dar. Vier Mitarbeiter fürs Krematorium wie auch für den Feierhallendienst, die Urnen- und die Erdbestattungen, das sei personell schon „sehr eng gestrickt“.