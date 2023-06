Keine Klagelieder zum Fachkräftemangel beim „Jobwalk“ in Jena

Loreen Schmidt schaut sich angepinnte Offerten beim Jobwalk in Jena an.

Jena. Open-air-Berufsmesse auf dem Marktplatz war sehr gut besucht. Zementwerker sagt: Abiturienten herzlich willkommen!

Der Fachkräftemangel allerorten! Bei der Open-air-Berufsmesse „JobWalk“ am Sonnabend auf dem Marktplatz ergab die kleine Zeitungsumfrage an den Ständen aber keine Klagelied-Sammlung. Heiko Theuerkauf, Chef der Dornburg-Camburger Firma „thomas Zement“, gab sich optimistisch. Die Personallücken würden geschlossen; „wir haben keine Zukunftsangst“. Dabei sei für das zur „thomas-Gruppe“ gehörende Zementwerk die „Zeitarbeit keine Strategie“. Theuerkauf mag nicht bekritteln, dass viele Schüler zum Abitur streben. „Das ist zum Teil Polemik.“ Leute mit Abi und höherer Allgemeinbildung seien auch bei ihm herzlich willkommen. Am Samstag kamen 50 Leute an den Stand.

Jenoptik-Recuiterin Romy Beer gibt Marcus Rothhaupt ein paar Einblicke in die Welt diffraktiver optischer Elemente. Foto: Thomas Stridde

Optik-Einblicke

Marcus Rothhaupt hat Informationssystemtechnik an der TU Dresden studiert, schaute sich beim JobWalk um und legte auch einen Stop am Jenoptik-Stand ein. Wie spannend für ihn! – Hier der Jenoptik-Standort in Dresden, da die Freundin in Jena: Das sei schon mal ein guter Rahmen. Recuiterin Romy Beer konnte den jungen Mann sogar kurz zum technischen Exkurs verleiten und diffraktive optische Elemente zeigen, die der Formung von Laserstrahlen dienen. Beers Kollegin Sarah Volger berichtete, dass 150 Kontakte am Stand gezählt wurden. „Viele Anfragen zu Schülerpraktika; oft die Bitte um einen Bewerbungsmappen-Check.“

Klicks oder Strichlisten zur Besucherzahl – nicht nötig! „Qualität des Gesprächs ist da besser als Quantität“, sagte Marketing-Mann Michael Reichstädter von der IT-Firma „Eset“, die auf digitale Sicherheit spezialisiert ist. Fachkräftemangel? Reichstädter sieht das Problem, dass an zu wenigen Hochschulen Studiengänge in Sachen Sicherheitstechnologie angeboten würden, auch nicht an der Ernst-Abbe-Hochschule und der Uni Jena. Der Jobwalk aber sei gegenüber 2022 „bedeutend besser“ gelaufen.

Kein böses Wort gegen Bundeswehr

20 qualifizierte Kontakte am Stand des Geraer Karriereberatungsbüros der Bundeswehr zählte dessen stellvertretender Leiter Oliver Schreiber. Stimmt, sagte er, das Image der Bundeswehr habe sich spürbar verbessert. Das habe wohl auch mit den Einsätzen der Bundeswehr in den Corona-Monaten oder etwa beim Kampf gegen Hochwasser und Waldbrände zu tun. „Wir sind überall da, wenn man uns ruft“, sagte Schreiber. „Ich habe heute kein böses Wort gegen uns gehört.“

Nach der Schließung der Jenaer Büro-Außenstelle bestehe immer noch regelmäßig Kontakt mit unserer Stadt, etwa bei der monatlichen Außenberatung im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit. Und auch Jena Schulen würden ihr Interesse für hauseigene Berufsmessen anmelden, etwa das Sportgymnasium und die Montessorischule.