Keine Schussfahrt nach Jena! Tunnel soll bleiben oder breiter werden

Jena. Jenas Stadträte reagieren auf neue Wendung beim Goldberg-Plan. Welche Varianten für Sicherheit sorgen sollen

Aus dem hässlichen Entlein soll ein stolzer Schwan werden! Der politische Druck wächst, den Fuß- und Radfahrer-Durchlass unter der Stadtrodaer Straße bei Lobeda-Alt-stadt nicht nur kostensparend zu reparieren, sondern normgerecht und zeitgemäß zu verbreitern. Mit einem Querschnitt von etwa 2,40 Meter ist der im Jahre 1974 errichtete Tunnel dem heutigen Personenverkehr nicht mehr gewachsen. Auch „obenrum“ gibt es Probleme mit der Traglast.

Kurz bevor das große Gewitter kam, trafen sich drei Stadträte aus dem Stadtentwicklungsausschuss vor Ort mit dem Lobeda-Altstädter Ortsteilbürgermeister Jürgen Häkanson-Hall. Guntram Wothly (CDU), Reinhard Wöckel (Linke) Alexis Taeger (FDP) gehörten zu denjenigen, die zuletzt im Ausschuss den Vorschlag der Verwaltung abschließend ablehnten, zusätzlich zur Reparatur des Tunnels entlang der Schnellstraße bis zur Ampel Lobeda-Altstadt einen Radweg zu bauen. „Wir haben damit nicht gegen den Radweg gestimmt, sondern für den dauerhaften Erhalt des Tunnels“, sagte Alexis Taeger. Wenn der neue Radweg nämlich als Tunnelumfahrung diene, könnte die Stadt den Tunnel wegen seiner mangelnden Verkehrssicherheit leichter sperren. Gegen diese Entscheidung der Verkehrsbehörde könnte die Politik dann nichts machen.

Zufällig hielt eine Radfahrerin am Donnerstag bei den Herren. Die Frau kannte Reinhard Wöckel und machte sich einen Spaß: „Da sieht man mal, wer für den Radweg ist“. Der Betreffende wusste, wie’s gemeint war und sagte: „Wir wollen hier eine gute und sichere Lösung für alle Verkehrsarten“. Kurz zuvor hatte Wöckel mit seiner Fraktionskollegin Martina Flämmich-Winckler aus Lobeda telefoniert. Die sieht es auch so. Ein Radweg ohne Unterbrechung, wie dies eine Bedarfsampel an der Schnellstraße wäre, sei die beste Lösung.

Ausschusschef Guntram Wothly warb dafür, „größer zu denken“. Eine zukunftsfähige Lösung habe nicht zuletzt auch der Vorstand des Jenaer Klinikums in seinem Brief gefordert, der über Hunderte Nutzer täglich aus dem Klinikum berichtete.

Die Stadtverwaltung weist auf die hohen Kosten einer Tunnelverbreiterung hin. Auch die Doppel-S-Kurve am Ostausgang werde mit neuem Radweg darüber entschärft. Von einer neuen Verwaltungsvorlage ist die Rede, um den Beschluss wie geplant durchzubekommen.

Aus Sicht des Ortsteilrates Lobeda-Altstadt bleibt die normgerechte Verbreiterung des Durchlasses die bessere Variante. Den teuren Weg parallel zur Lobedaer Straße brauche es nicht unbedingt; eine Umleitung sei über den ertüchtigten „Saalweg“ möglich. Außerdem sei ein Radweg direkt neben Jenas meistbefahrener Straße unattraktiv. Wegen des Gefälles sprach Jürgen Häkanson-Hall von einer „Schussfahrt nach San Remo“.

Der Radverkehrsbeirat will das Thema auf seiner nächsten Sitzung erneut behandeln. Vorzugsvariante sind auch hier die Tunnelverbreiterung und der Ausbau. „Die Stadt sollte ernsthaft diskutieren, den Tunnel richtig zu machen“, sagt Beiratsvorsitzender und Grünen-Stadtrat Lutz Jacob. Gegen einen Radweg entlang der Schnellstraße spreche aber auch nichts. Es werde immer Personen geben, die nachts einen Tunnel meiden.