Keine weißen Flecken mehr bei Jenas Breitbandversorgung

Für mehrere Jenaer Ortsteile und noch unterversorgte Grundstücke im Stadtgebiet Jena ist in den kommenden drei Jahren eine Direkterschließung mit Glasfaseranschlüssen geplant. Der Zuwendungsvertrag zur Finanzierung des Glasfaserausbaues wurde am Mittwoch in Jena von OB Thomas Nitzsche (FDP) und dem Geschäftsführer der Thüringer Netkom, Hendrik Westendorff unterzeichnet.

Damit erhalten die Ortsteile Leutra, Ammerbach, Isserstedt, Münchenroda und Wöllnitz bis Mitte 2023 eine leistungsstarke Breitbandversorgung auf Basis von Glasfaserdirektanschlüssen. Auch bisher in Sachen Breitband unterversorgte Stadtteile wie Ziegenhain oder Maua werden mit Glasfaser erschlossen.

Rund 7,5 Millionen Euro werden für die neue Glasfaserinfrastruktur investiert – über 300 Haushalte und knapp 70 Gewerbebetriebe verfügen nach Projektabschluss über leistungsstarke Glasfaseranschlüsse. Dafür werden 64 Kilometer klassischer Tiefbau von der Netkom durchgeführt. Auf knapp 59 Kilometern Länge kann vor allem im Stadtgebiet Jena auf Leerrohre der Stadtwerke Jena-Gruppe zurückgegriffen werden.

Die Kooperation mit den Stadtwerken der Saalestadt senke nicht nur die Investitionskosten spürbar, sondern reduziere vor allem den Umfang der Tiefbauarbeiten erheblich, hieß es in einer Pressemitteilung.

„Mit diesem Glasfaserausbau für die Jenaer Ortsteile und Teile des Stadtgebietes setzen wir den Breitbandausbau fort, den die Thüringer Netkom bereits Ende 2017 in der Gemeinde Saaleplatte und den Jenaer Ortsteilen Closewitz, Lützeroda, Krippendorf und Vierzehnheiligen begonnen hatte“, sagt Hendrik Westendorff. „Damit gibt es in und um Jena praktisch keine weißen Flecken mehr hinsichtlich Breitbandversorgung“.

Der Projektstart erfolgt mit der Erschließung des Ortsteils Leutra im Süden Jenas am früheren Verlauf der Autobahn A4. Die Fertigstellung insgesamt ist bis Anfang/Mitte 2023 vorgesehen.