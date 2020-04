Das meldet die Polizei am Dienstag aus Jena (Symbolfoto).

Jena. Das meldet die Polizei aus Jena am Dienstag.

Kellereinbrüche im Jenaer Norden – Mann mit Schreckschusswaffe in Straßenbahn

Unbekannte sind in mehrere Keller in der Jenaer Zitzmannstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einbrüche Montagvormittag gemeldet.

Betroffen waren insgesamt drei Keller und ein Waschraum. Aus einem Keller fehlt ein Fahrrad der Marke Trek im Wert von 3000 Euro.

Ein 52 Jahre alter Mann, der der Polizei wegen einer Vielzahl von Straftaten polizeibekannt und zudem psychisch auffällig ist, hat am Montagnachmittag in der Jenaer Straßenbahnlinie 1 am Holzmarkt andere Fahrgäste angepöbelt. Dabei lief er nach Polizeiangaben mit einer Schreckschusspistole durch die Bahn.

Nachdem er die Bahn im Stadtzentrum verlassen hatte, stellten ihn Polizeibeamte noch mit der geladenen Schreckschusswaffe in der Hand im Zentrum fest. Die Beamten brachten ihn in die Psychiatrie und stellten die Pistole sicher.

