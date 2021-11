Kelly und Alexander auf Tour: Gastspiel in Jena

Jena. Das Duo kommt 2022 in die Jenaer Stadtkirche

Kathy Kelly und Jay Alexander besuchen bei ihrer Deutschlandtour 2022 auch Jena. Sie singen Lieder aus ihrem Album „Unter einem Himmel / Just one sky“, das klassisch instrumentierte Songs bis hin zu hymnenhaften Werken vereint. Als Mitglied der „Kelly Family“ produzierte Kathy Kelly die Alben. Alexander ist als Tenor schon in Opernhäusern aufgetreten.

Donnerstag, 17. März 2022, 19.30 Uhr, Stadtkirche St. Michael in Jena