Jenaer Studenten: „Kemmerich geht, aber die Wut bleibt!“

Jenas Studenten sind wütend – sehr wütend sogar. Ihre Wut gilt der Politik. Genauer gesagt der AfD, der FDP und der CDU. Seit die drei Parteien Thomas Kemmerich am Mittwoch mit einer knappen Mehrheit zum Ministerpräsidenten gewählt haben, protestieren die Studierenden täglich gegen deren Entscheidung. Bei einer Versammlung im Hörsaal Drei der Friedrich-Schiller-Universität am Freitag diskutierten sie darüber, wie sie künftig politisch sichtbarer werden könnten. Sie forderten sofortige Neuwahlen und Kemmerichs sofortigen Rücktritt.

Studenten sind wütend auf Thüringer CDU und FDP

Obwohl spontan zur Versammlung aufgerufen wurde, nahmen rund 500 Personen daran teil. Die Organisatorinnen Julia Kaiser und Debora Heiden moderierten drei Redebeiträge und eine anschließende offene Diskussion. Die aufgeladene Stimmung im Raum fasste Studentin Henrike Schellong in Worte. „Kemmerich geht, aber unsere Wut bleibt. Wir dürfen uns nicht auf die parlamentarischen Kräfte verlassen, sondern müssen selbst aktiv werden!“ Sie forderte ihre Kommilitonen dazu auf, den Aufwind der vergangenen Tage zu nutzen.

Professor Oppelland ausgebuht

Den Ärger bekam Politikwissenschaftler Torsten Oppelland zu spüren. Im Interview mit der TLZ nannte er Kemmerichs Wahl „keinen demokratischen Sündenfall“. Er versuchte, sich zu erklären – kam aber nie zu Wort. Die Studierenden buhten ihn aus, pfiffen und forderten ihn auf, den Saal zu verlassen. Sein Beitrag wurde von einer Studentin beendet: „Lasst uns demokratisch sein! Wer ist dafür, dass der Kerl aufhört zu reden?“ Das wurde einstimmig beschlossen.

Der Soziologe Klaus Dörre sprach zu großen Teilen das aus, was wohl die meisten der Studierenden im Saal fühlten. „Die Wahl Kemmerichs mit den Stimmen der AfD war ein Tabubruch. Er hätte die Wahl nicht annehmen können, das tat er aber nicht. Sondern er ließ sich zum Ministerpräsident von Höckes Gnaden wählen“, sagte Dörre. Das gleiche gelte für die Christdemokraten, die zu feige gewesen seien, einen eigenen Kandidaten zu stellen. Die anwesenden Studierenden applaudierten.

Abfuhr für Politiker, die nur „an eigene Karriere denken und mit Faschisten paktieren“

Der Nachredner, Sebastian Bandelin vom Max-Weber Kolleg in Erfurt, verglich die Verhältnisse mit jenen des Jahres 1930. Als erstmals die NSDAP in eine Landesregierung in Deutschland gewählt wurde. Der Vergleiche würde hinken, sagte der Historiker. Als er über die heutigen „liberalen Potenziale“ sprach, schrie ein Student: „Die Scheiß Liberalen!“ Liberale Politiker, denen Politik für die Menschen im Land eigentlich egal sei, die nur ihre eigene Karriere im Blick hätten, seien für ihn inakzeptabel, begründete er seinen Ausfall.

Aufruf zur Großdemo in Erfurt am 15. Februar

Dörre informierte die Studierenden abschließend über den Jenaer Aufruf „Für die Demokratie: rasche Neuwahlen in Thüringen“, den am Freitag Professoren, Dozenten und Studierende aus Jena sowie Gewerkschafter aus ganz Deutschland unterzeichnet haben. Diesen und den Aufruf, an der Großdemonstration für Demokratie und gegen jedes politische Paktieren mit Faschisten am nächsten Samstag in Erfurt teilzunehmen, unterzeichneten im Anschluss auch viele Studierende. Dörre unterstützte die vielfache Forderung der Studierenden, „die Hochschule zu einem Raum der politischen Diskussion“ zu machen, mahnte die Studierenden jedoch auch, „einen langen Atem für den politischen Diskurs zu beweisen.“