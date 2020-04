Konrad Kessler, Chef des Bürgeler Keramikmuseums mit Stücken aus der neuen Sonderausstellung „30 Jahre Thüringer Töpferinnung“ in der Mansarde des Rokokoschlosses Dornburg.

Keramik von gestern und heute in Dornburg

Zauberhaftes chinesisches Porzellan aus der Sammlung von Großherzogin Sophie von Weimar ist ab Freitag wieder im Rokokoschloss Dornburg zu bestaunen. Wer dann in die Mansarde des Schlösschens hinauf steigt, macht einen Sprung ins 21. Jahrhundert. Dort werden „Neue Thüringer Fayence und andere Glasurtechniken“ gezeigt, als Ergänzungsschau zur in Bürgel laufenden Ausstellung „30 Jahre Thüringer Töpferinnung“. Das Oeuvre der Töpfereien aus ganz Thüringen reicht vom Gebrauchsgeschirr bis hin zum künstlerischen Einzelstück, von Engobe- und Fayencemalerei bis hin zu salzglasiertem Steinzeug. Wer dann immer noch nicht genug hat, kann dem Bauhaus-Werkstatt-Museum im Marstall einen Besuch abstatten und dort den Spuren der Bauhaus-Töpfer folgen. In allen Häusern sind die Regeln zur Eindämmung der Corona-Virusverbreitung einzuhalten, geöffnet ist ab Freitag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Mittwochs ist Ruhetag.