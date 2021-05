Kinder in Jena sammeln wieder Altpapier

Jena. Kommunalservice bietet den Jenaer Kitas Behältnisse und monatliches Entgelt. Auftakt in der „Kinderbude“.

Vor langer Zeit gab’s das schon mal so ähnlich. In der DDR sammelten Kinder Altpapier, gaben es in der Sammelstelle für „Sekundärrohstoffe“ (Sero) ab und füllten mit dem Entgelt ihre Sparbüchsen. Der Kommunalservice KSJ hat das Modell modifiziert und am Donnerstag als Angebot für Jenaer Kindergärten ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. In der Zwätzener Kita „Kinderbude“ fiel der symbolische Startschuss: Die kleine Lina und die kleine Adele warfen das erste Altpapier in den neuen 1,1-Kubikmeter-Container.

KSJ-Chef Uwe Feige und Marketing-Abteilungsleiter Martin Steglitz erläuterten, wie’s geht: Mit dem einzelnen Kindergarten wird vereinbart, das Papier zu sammeln und dann dem Verwertungskreislauf zu überlassen. Für den Inhalt des großen Containers gibt’s 5 Euro und für den 240-Liter-Behälter 2 Euro Entgelt, wobei auch zwei der kleinen Behälter vorgehalten werden können. „Wir haben alle Kitas angeschrieben“, berichtete Martin Steglitz. Die Leerung der Behältnisse erfolge ganz normal auf der letzten KSJ-Abfuhrtour des Monats in der jeweiligen Straße gemäß Entsorgungskalender. KSJ wolle somit etwas für die „Wertevermittlung“ tun, sagte Uwe Feige. „Mit Kindern kann man reden. Die fragen dann zu Hause ihren Vater, ihre Mutter: Wieso hast du das Papier in den Restmüll geworfen?“ Das sei effektvoller als 1000 Flyer zum selben Thema.

Müll vom Heiligenberg

Zur „Kinderbude“ mit ihren 30 Kindern und vier Fachkräften passt die neuzeitliche Altpapiersammlung richtig gut. Die pädagogische Leiterin Elke Leder und ihre Kollegin Andrea Hage berichteten, dass die von der Elternschaft als Träger geführte „Kinderbude“ den ökologischen Ansatz sucht, wo es nur geht. Regelmäßig sammeln die Mädchen und Jungen beim Wandern auf dem nahen Heiligenberg Müll und lassen den Ertrag vom KSJ abholen. „Das ist leider immer der volle Erfolg“, sagte Uwe Feige. Der KSJ habe der „Kinderbude“ einen Wagen und Sammelzangen gesponsert. „Die Kinder wissen, dass der KSJ mit seinen Autos den Berg nicht hochkommt“, sagte Elke Leder.

Stimmt, die Maxime „Global denken, lokal handeln“ greife hier, sagte Uwe Feige. „Wir schreiben das nur nicht oben drüber.“ Aktuell sei Papier auf dem enorm schwankenden Markt wieder etwas wert. Die neue KSJ-Umschlaghalle wirke wie ein Spiegel der Gesellschaft. Insbesondere bei Kartonagen – Stichwort Versandhandel – sei eine „exorbitante Volumensteigerung“ und für die Weiterverwertung „Gott sei Dank“ ein guter Absatz zu verzeichnen. Zuletzt hätten beim KSJ 7300 Tonnen Papier pro Jahr zu Buche gestanden, und allein seit Oktober habe der KSJ 4200 Tonnen selbst umschlagen können, berichtete Feige. Dank der eigenen Umschlaghalle könne KSJ besser reagieren auf die Oligopolisierung des Geschäfts – auf die wenigen großen Unternehmen, die das Wann und Wie der Verwertung zuvor noch klarer allein lenkten.

Uwe Feige erläuterte, dass sich mit der Qualität der Absatz verbessere. Drum appelliert er, Kartons nicht neben die blaue Tonne zu stellen, sondern zusammengefaltet ins Behältnis zu geben. „Das ist organisches Material; bei Vernässung fängt das an zu arbeiten.“ Drum möge bitte eine blaue 240-Liter-Tonne vorgehalten werden. Für die vielen Kartons eine 120-Liter-Tonne – „das ist doch ein Witz“.