Kinder sind sicher im Jenaer Stadtmusem

Jena. Neue Notinsel für Kinder im Zentrum von Jena

Das Jenaer Stadtmuseum am Markt wird zur Notinsel. Gestern übergab Stephan Griethe vom Kinder- und Jugendschutzdienst Strohhalm (links) alle Unterlagen an die Mitarbeiter der Göhre. Die Kinder-Notinsel ist ein Netzwerk von Räumen, in denen Kinder bei Gefahr Zuflucht finden können. Die Anlaufpunkte sind erkennbar durch das einheitliche Zeichen an der Eingangstür. Das Zeichen sei mittlerweile unter Kindern bekannt, auch an Schulen werde über die Notinsel informiert, sagt Griethe. Das Stadtmuseum sei auch deshalb ein guter Ort, um das Notinsel-Zeichen zu tragen, da bei Veranstaltungen auf dem Markt leicht Kinder und Eltern getrennt werden könnten. Im Stadtmuseum würden sie dann Hilfe finden, sagt Christian Möller, Mitarbeiter des Stadtmuseums.