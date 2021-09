„Kinder von Hoy“ im Jugendhaus Hermsdorf

Hermsdorf. Autorin Grit Lemke stellt in Hermsdorf ihren neuen dokumentarischen Roman vor

Ihren neuen dokumentarischen Roman „Kinder von Hoy. Freiheit, Glück und Terror“ stellt Autorin Grit Lemke morgen, 30. September, vor im Jugendhaus des Awo-Kreisverbandes Saale-Holzland in der Naumburger Straße 32 in Hermsdorf.

Die Autorin, Jahrgang 1965, wurde in Spremberg in der Niederlausitz geboren und wuchs in der Oberlausitz in Hoyerswerda – in „Hoy“ – auf.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In ihrem neuen Werk arbeitet sie die Biografie ihrer komplexen Generation auf. Sie erzählt, wie Eltern und ihre Kinder in den 1960er und 1970er Jahren nach Hoyerswerda kamen, „in die aus dem Heideboden gestampfte DDR-Musterstadt“. Morgens rollten die Eltern in Schichtbussen davon, die Kinder wuchsen in einem großen Kollektiv auf. Die Erzählerin wird Teil der Kultur- und Kunstszene um Gerhard Gundermann, den Springsteen des Ostens. Eine Art proletarische Bohème entwickelt sich: nachts im Kellerclub, morgens im Schichtbus. Doch der Wiedervereinigung folgen Massenentlassungen, und ein latent vorhandener Rassismus gegen in der Stadt lebende Vertragsarbeiter sowie eine schnell erstarkende Rechte führen zu Ausschreitungen. Die Kulturszene bleibt tatenlos, doch auch für sie wird danach nichts mehr sein, wie es war.

Grit Lemke hatte zuvor im Jahr 2019 mit ihrem Grimmepreis-nominierten Film „Gundermann Revier“ einen tiefen Blick in das Leben ihrer Heimatstadt geworfen. Das Lausitzer Revier und die einstige „sozialistische Wohnstadt“ Hoyerswerda bilden den Hintergrund für die Biografie von Gerhard Gundermann, den Rockpoeten, Baggerfahrer und der „Stimme des Ostens“.

Die Buchlesung ist eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Awo-Jugendhaus Hermsdorf und der Buchhandlung BuchHerold.de in Hermsdorf und wird unterstützt von der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen.

Donnerstag, 30. September, 19 Uhr: Autorin Grit Lemke zu Gast im Jugendhaus Hermsdorf. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten bei BuchHerold.de unter Telefon 036601 / 83615

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Jena.