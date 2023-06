Die Kinder der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Strolche“ in Bucha freuen sich über ihr neues Kletterschiff.

Kindergarten in Bucha hat jetzt ein Schiff

Bucha. Die Mädchen und Jungen des Kindergartens in Bucha können ab sofort auf einem Kletterschiff spielen. Möglich wurde das durch viele Spenden.

Große Freude zum Kindertag für die Kindertagesstätte „Haus der kleinen Strolche“ in Bucha: Die Mädchen und Jungen des Kindergartens konnten am Donnerstag erstmals auf ihrem neuen Kletterschiff spielen.

Die Entscheidung für die Neuanschaffung war im Februar gefallen, weil das alte Klettergerüst in einem schlechten Zustand war und nicht mehr genutzt werden konnte, so die stellvertretende Kindergarten-Leiterin Victoria Goebel. Umso erfreulicher sei es, dass bereits jetzt das neue Kletterschiff eingeweiht werden konnte. „Das ist wirklich toll für uns“, sagte sie.

Der Abriss des alten Klettergerüsts und der Aufbau des neuen Kletterschiffs haben circa 11.000 Euro gekostet, sagte Bürgermeister Hans-Joachim Loeper (FWG Feuerwehr). 6500 Euro konnten aus vom Thüringer Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie bereitgestellten Lottomitteln gedeckt werden, der Rest aus vom Elternbeirat des Kindergartens eingeworbenen Spenden sowie Eigenmitteln der Gemeinde.

Name wird noch festgelegt

Für die Unterstützung zu danken seien der Agrargenossenschaft Bucha, der Jagdgenossenschaft Bucha, der RS Korrosionsschutz GmbH, Metecno Bausysteme, GOT Jena GmbH, Hepolan Heeren GmbH, dem Autohaus Exner sowie Gourmet Catering Marcel Dietzel.

Gebaut wurde das neue Kletterschiff von Zimmerermeister Karsten Schubert aus Hainichen. Seine Arbeit sei bereits am öffentlichen Spielplatz in Bucha sehr gut gewesen, so Bürgermeister Loeper. „Und auch das Kletterschiff steht perfekt.“

Wie Victoria Goebel sagte, sollen sich die Kinder nun noch einen Namen für ihr Kletterschiff überlegen. Nach dem ersten Test waren sie jedenfalls von ihrem neuen Spielgerät begeistert. Bürgermeister Loeper gab ihnen noch mit auf den Weg: „Ihr sollt hinausfahren in die Welt und Dinge entdecken, aber auch immer wieder dorthin zurückkommen, wo eure Wurzeln sind.“