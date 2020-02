Kindergarten ist Gemeinde Golmsdorf lieb und teuer

Kinderlachen und Geschrei dringen über den hohen gelben Zaun am Golmsdorfer Kirchweg – und machen unmissverständlich klar, dass hier die Golmsdorfer Kindergartenzwerge ihr Domizil haben. 55 Mädchen und Jungen sind es aktuell, die hier tagsüber betreut werden. „Damit sind die Kapazitäten unseres Kindergartens voll ausgeschöpft“, sagt Leiterin Sandra Dillner.

Die Zahl der Golmsdorfer Kinder, die hier bis zum Schulanfang betreut werden sollen, sei jedes Jahr gestiegen. Für Bürgermeister Peter Ganß ist das Ausdruck einer gelungenen Dorfentwicklung. „Immer mehr junge Familien sind hierher gezogen, haben Häuser gebaut oder alte Gehöfte übernommen und ausgebaut“, erzählt er. Zudem hat Golmsdorf mit den Nachbargemeinden Löberschütz und Jenalöbnitz, die beide keinen eigenen Kindergarten mehr haben, eine Vereinbarung über die Aufnahmen der Kinder von dort im Golmsdorfer „Pumuckl“ getroffen haben. Und auch dort gibt es heute mehr Kinder als noch vor einigen Jahren. Vor allem der Bedarf an Betreuungsplätzen für die Jüngsten von einem bis drei Jahren sei stetig gestiegen. Der Kindergarten platzt buchstäblich aus allen Nähten, doch ein Anbau oder Neubau steht derzeit nicht auf der Agenda der Gemeinde. Dafür fehlt das Geld. Doch die Gemeinde hat in den letzten Monaten mit rund 10.000 Euro eine beträchtliche Summe Geldes in die Hand genommen, um etwas mehr Platz für mehr Kinder zu schaffen.

Essengeld soll erhöht werden, um Defizit zu verkleinern

„Wir haben die Räume und Terrasse im Obergeschoss, die bisher von den Großen genutzt wurden, so umgebaut, dass dort jetzt 16 ganz kleine ,Pumuckl’-Kinder betreut werden können. Unter anderem mussten auf der Terrasse neue Geländer angebracht werden, damit die Kleinen sich nicht verletzen können“, sagt Ganß. Jetzt haben die Jüngsten eine große Freifläche, auf der sie ungestört an der frischen Luft spielen können.

An seinem Kindergarten will Ganß auch in Zukunft festhalten, auch wenn die Ausgaben dafür den größten Posten in seinem Haushalt ausmachen und stetig steigen. „Weil wir jetzt mehr Kinder aufnehmen, brauchten wir auch mehr Betreuerkapazitäten, insgesamt 60 Wochenstunden, das kostet auch mehr“, berichtet er. Das Geld, das für die Kinderbetreuung vom Land und den Eltern gezahlt wird, reicht jedoch nicht, die Kosten komplett zu decken. Zuletzt fehlten in Golmsdorf mehr als 600 Euro pro Kind und Jahr, die von der Gemeinde übernommen werden mussten. Zehn Jahre zuvor musste die Gemeinde 2014 pro Kind gut 400 Euro berappen. Der Umstand, dass alle Träger von Kindergärten in der VG Dornburg-Camburg Löcher in ähnlicher Größe stopfen müssen, ist allerdings kein Trost für die Gemeinden.

Um den Haushalt 2020 wenigstens etwas zu entlasten, haben die Gemeinderäte von Golmsdorf – schweren Herzens – entschieden, das Essengeld im Kindergarten moderat zu erhöhen. Statt bisher 2,50 Euro pro Portion, gekocht wird übrigens noch im eigenen Haus, müssen die Eltern jetzt 3 Euro für das Essen der Sprösslinge bezahlen. „Das ist sicher vertretbar für den Einzelnen, uns bringt das zusammen rund 5000 Euro mehr ein“, sagt Ganß. Doch solle es in diesem Jahr keine weitere Erhöhung der Elternbeiträge geben, versichert er.