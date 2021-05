Kippen bleiben in der Tasche

Jördis Bachmann ist nicht ganz konsequent.

Als ich mir vor einem Pressetermin beim Jenaer Technologie-Unternehmen ChipShop eine Zigarette anzündete, erklärte man mir, dass die Fachkräfte, die in einem Reinraum arbeiten, wenigstens zwei Stunden vor dem Betreten des Reinraumes nicht geraucht haben sollten. Meine Glimmstängelquote ist äußerst gering. Doch es gab mir zu denken, dass der Partikelausstoß erst nach zwei Stunden Zigarettenfreiheit für die Arbeit im Reinraum ausreichend niedrig ist.

Heute ist Weltnichtrauchertag. Nein, ich werde nicht schreiben, dass ich den Tag zum Anlass nehme, dieses Laster aufzugeben. Doch am Weltnichtrauchertag das Rauchen nicht konsequent abzulehnen, scheint mir sehr falsch. Da komme ich in die Zwickmühle: Ich mag das Bild von Catherine Deneuve mit einer Zigarette zwischen den schönen Lippen. Man kann nur überzeugend sein, wenn man selbst überzeugt ist. Was ich aber mit Überzeugung ablehnen kann, sind Kippen auf dem Boden. Mein einst rauchender, heute rauchfreier Kollege – Herzlichen Glückwunsch! – bezeichnete die Stummel als „Atommüll“. Zwischen 10 und 15 Jahre dauert es, bis so ein Filter zersetzt ist, und die Giftstoffe darin verunreinigen das Wasser.

Die Entsorgung gestaltet sich aber häufig schwer. Kein Mülleimer weit und breit. Ich plädiere deshalb am Weltnichtrauchertag für den Taschen-Aschenbecher. Zwischen Richtig und Falsch erstreckt sich eine Skala – jeder Schritt in die richtige Richtung ist doch was – oder!?