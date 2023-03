Kirche mit Graffiti beschmiert – Mobiler Blitzer beschädigt – Promillefahrt mit E-Scooter

Jena Polizisten haben in Jena einen E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Außerdem ist die Stadtkirche mit Graffiti besprüht worden. Die Meldungen im Überblick.

Die Meldungen der Polizei für Jena.

Graffiti-Schmierer besprühen Stadtkirche in Jena

Unbekannte haben die Stadtkirche in Jena mit mehreren großflächigen Schriftzügen besprüht. Der oder die Täter brachten die drei Graffiti in grüner Farbe vermutlich in der Nacht zum Donnerstag an. Zwei davon hatten einen politisch motivierten Inhalt, teilte die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Mit 1,47 Promille auf E-Scooter unterwegs

Durch seine unsichere Fahrweise fiel am Donnerstagabend ein 30-jähriger Fahrer eines E-Scooters auf. Laut Angaben der Polizei war der Grund schnell gefunden: Der Mann hatte vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert. Ein Test habe einen Wert von 1,47 Promille ergeben. Überdies gab es bereits einen Beschluss zur Einziehung des Führerscheins, was durch die Polizisten gleich mit realisiert wurde. Es erfolgte eine Blutentnahme. Der Mann erhielt eine Anzeige.

Mobiler Blitzer beschmiert

Ein mobiler Blitzer ist von Unbekannten kurzzeitig außer Gefecht gesetzt worden. Laut den Angaben hatten die Täter eine unbekannte Substanz auf das Objektiv des Blitzers geschmiert. Am Freitagmorgen wurden die Beschädigungen am Messgerät in der Straße Am Magdelstieg festgestellt. Zu einer dauerhaften Beschädigung kam es nicht. Die Polizei ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

