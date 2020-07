Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirchenorgeln rund um Kahla besucht

Die Orgelwanderung führte in diesem Jahr von Eichenberg über Großeutersdorf bis in die Katholische Kirche nach Kahla über knapp sieben Kilometer. „Vor einigen Wochen wäre das wegen Corona nicht denkbar gewesen“, sagte Gesamtleiter Holger Poitz aus Reinstädt.

Eigentlich war Poitz auch diesmal für den organisatorischen Teil zuständig. Da Pfarrer Wolfgang Freund, der demnächst in den Ruhestand verabschiedet wird, aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagte, musste Poitz auch die Besucher offiziell in der Kirche in Eichenberg begrüßen.

Über 20 Wanderfreunde hatten sich unter Wahrung der gebotenen Abstände kurz nach 13.30 Uhr in der Kirche eingefunden. Helmut Richter aus Reinstädt spielte die Orgel. Unterstützung bekam er von Klaus Magrecki. Das aktive Mitglied im Kahlaer Kammerchor „Collegium Vocale“ musste im richtigen Moment die Seiten des Notenbuches umblättern, damit keine Lücke beim Spielen entstand.

Für Richter nimmt die Orgelwanderung mittlerweile einen wichtigen Punkt im Kulturleben für die Region ein. „Viele Kirchen sind zu echten Kostbarkeiten geworden. Oftmals weiß man gar nicht, wie schön es in den Kirchen aussieht. Am heutigen Tag rücken auch die Orgeln in den Mittelpunkt. Es reicht nämlich nicht aus, dass in den Kirchen die sanierten Orgeln stehen. Sie müssen auch regelmäßig bespielt werden. Das ist ganz wichtig für den Erhalt der Instrumente“, sagte Richter.

In allen drei Kirchen konnten Besucher Geld spenden.