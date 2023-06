Kita-Bedarf: Jenas Stadtrat nicht zuständig

Jena. Über den Kindergarten-Bedarfsplan hat in Jena jahrelang das falsche Stadtratsgremium entschieden

Über den Kindergarten-Bedarfsplan hat jahrelang das falsche Stadtratsgremium entschieden. So wurde es jetzt den Jenaer Stadtrat mitgeteilt. Nicht in großer Runde, sondern in einem Fachgremium, dem so genannten Jugendhilfeausschuss, muss über den Plan beschlossen werden. In ihm wird festgelegt, wie viele Kita-Plätze die Stadt in den Stadtteilen anbietet. Stadträte reagierten verwundert, dass dies der Jenaer Verwaltung erst nach so vielen Jahren auffällt. Unklar ist nun auch, ob Ratsentscheidungen mit Bezug zu Kindergärten wie der zur Nord-Kita damit nichtig sind. In Jena gibt es große Unruhe, aufgrund der mutmaßlichen Streichung von Hunderten Plätzen wegen sinkender Geburtenzahlen.