Kita-Betrieb im Saale-Holzland: Eltern müssen draußen bleiben

In den Kindergärten des Saale-Holzland-Kreises blinkt seit Montag die Corona-Ampel gelb. Angesichts der steigenden Infektionszahlen verfügte das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport eine neue Allgemeinverfügung, die eine Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb vorsieht. Festgelegte Gruppen, strengere Hygieneregeln und eingeschränkte Öffnungszeiten: Das stößt nicht allerorten auf Verständnis.

Vor der Kindertagesstätte „Kneippzwerge“ in Milda haben Gemeindearbeiter Wartelinien für die Eltern gezogen. Ein Absperrband soll verhindern, dass der Parkplatz für den Nebeneingang versperrt wird. Denn die Eltern sind angehalten, ihre Kleinen vor dem Tor abzugeben. Also wird jedes Kind von den Erzieherinnen einzeln abgeholt, umgezogen und in seine Gruppe gebracht. „Das dauert“, sagt Kita-Leiterin Kati Güther und schüttelt mit dem Kopf.

Corona-Infektion bei „Saaletalzwergen“ in Dorndorf-Steudnitz

Bis 13. November ist der eingeschränkte Regelbetrieb veranlasst. Einige „Saaletalzwerge“ in Dornburg-Steudnitz bleiben seit Montag ganz daheim. Nach Auskunft des Thüringer Bildungsministeriums ist dort eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Betroffen ist ein Flügel des Kindergarten-Gebäudes, im anderen können die Saaletalzwerge sicher spielen und lernen.

So sollte es doch grundsätzlich sein, findet die Mildaer Kita-Leiterin Kati Güther. Wenn ein Corona-Fall auftritt, entscheidet das Gesundheitsamt über den weiteren Weg. So war es zuletzt festgelegt. „Jetzt wurde allen Kindergärten die Phase Gelb übergestülpt. Das finde ich nicht schön“, sagt sie. Zumal der Schulbetrieb normal weiterläuft. Das durchschaue mal einer. „Das schlimmste ist, die Kinder können das nicht verstehen und machen sich Gedanken“, sagt sie. Vorschulkinder hätten bereits zur ihr gesagt: Schenk uns unser Kindergarten-Leben zurück.

Stattdessen ist nun auch der Hof wieder pro Gruppe abgetrennt. Selbst bei Regen müssten die Eltern ihren Nachwuchs vor dem Tor abgeben, eine Ausnahme gebe es nur für die Kleinsten. Der hausinterne Martinsumzug: abgesagt. „Man zweifelt schon ganz schön“, sagt Güther.

Nicht alle Eltern rechtzeitig erreicht

Freitagmorgen wurde die Nachricht vom eingeschränkten Regelbetrieb übermittelt, viel zu kurzfristig, findet auch Gabriele Gräfe, Leiterin des Kahlaer Kindergartens „Tranquilla Trampeltreu“. So beließ sie zumindest am Montag die normalen Öffnungszeiten bei, da nicht alle Eltern erreicht werden konnten. „Eine Katastrophe, manche müssen das auch mit ihrem Arbeitgeber absprechen“, sagt sie.

Nun organisieren die Erzieherinnen den Alltag wieder wie im Frühjahr, wobei bestimmte Maßnahmen in der Awo-Kita ohnehin beibehalten wurden, zum Beispiel die Gruppentrennung auf dem Hof und in den Waschräumen. „Es fällt uns nicht ganz so schwer“, berichtet Gräfe.

Sorgenvoll ist der Blick auf den eigenen Personalbestand. Fallen Erzieherinnen krankheitsbedingt aus – es muss ja nicht immer Corona sein –, müsste es zu weiteren Einschränkungen kommen. „Mit neun Erziehern können wir die Betreuung unserer 53 Kinder über acht Stunden absichern. Das geht. Doch mehr ist nicht drin“, sagt Ines Frießleben, Leiterin des Kindergartens „Dornröschen“ in Dornburg. Deshalb hat der Kindergarten aktuell nur von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet. „Die meisten Eltern akzeptieren das, sie sind doch froh, dass wir überhaupt weiter arbeiten können“. Dass es personell eng wird, wenn jemand krank oder im Urlaub sei, das habe sich doch schon im Frühjahr bei den meisten Kindereinrichtungen gezeigt. Da müsse einfach etwas passieren, um das zu ändern.

Verständnisvolle, aber auch gereizte Reaktionen

Für Sebastian Lange, Leiter der Rothensteiner Kindertagesstätte „Sonnenschein“, greifen die jetzigen Regelungen zu spät. „Ich habe mich vor 14 Tagen gewundert, warum im Saale-Holzland-Kreis nicht früher gegengesteuert wird“, sagt er mit Blick auf die hohen Infektionszahlen. Ein 14-tägiger eingeschränkter Regelbetrieb sei da zu kurz gedacht, ist doch die Quarantänezeit ohnehin 14 Tage lang. „Wenn jetzt was ist, muss ich die ganze Kita zumachen“, sagt er, da bis vorige Woche die Gruppen noch zusammen spielten.

Die Reaktionen der Eltern, so berichten die angesprochenen Kita-Leiter, pendeln zwischen verständnisvoll bis zu gereizt. Da fielen auch mal böse Worte, „obwohl wir nichts dafür können“, sagt Kati Güther aus Milda. Ein Vater, der dort gerade seinen Sohn abholt, sieht es pragmatisch. Schlimmer sei es doch, wenn die Kita ganz geschlossen wäre wie im Frühjahr, erklärt er.

Das war zuletzt in Porstendorf der Fall, wo die Kinder wegen eines Corona-Ausbruchs für knapp zwei Wochen zu Hause bleiben mussten. Seit Montag ist dort der eingeschränkte Regelbetrieb möglich.

Begründet wird die neue Allgemeinverfügung mit der hohen 7-Tage-Inzidenz im Saale-Holzland (Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner). Die lag zum Zeitpunkt der Vorbereitung für die Verfügung (29. Oktober) bei 95,2, das bedeutet 0,3 Prozent der Kreisbewohner seien infiziert – und das landkreisübergreifend ohne direkte Hotspots. Kontaktnachverfolgungen könnten derzeit „nur eingeschränkt und mit Unterstützung der Bundeswehr bewältigt werden“, steht in der Begründung.