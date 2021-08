Corona-Test in Jena

Kita-Kinder aus dem Saale-Holzland müssen in Quarantäne

Eisenberg. Vier neue Fälle im Saale-Holzland-Kreis

Ein neuer Corona-Fall im Saale-Holzland-Kreis geht auf ein Kleinkind zurück, das in einem Kindergarten im südlichen Landkreis betreut wird. Wie das Landratsamt mitteilt, müssen neben den familiären Kontaktpersonen auch sieben Kinder und zwei Erzieher in Quarantäne. Alle sollen am Montag, 30. August, getestet werden.

Insgesamt wurden am Donnerstag vier neue Fälle gemeldet, der Inzidenzwert liegt bei 12. Die anderen neuen Fälle sind drei junge Frauen aus unterschiedlichen Orten, von denen bei zwei die Infektionsursache nicht festzustellen sind. Eine ältere Frau, die bereits im Januar verstorben ist, wird als weiterer Todesfall gezählt (insgesamt 131).