Kita-Preis 2021 für Jenaer Eltern-Kind-Zentrum

Der Deutsche Kita-Preis würdigt das Engagement der Menschen, die Tag für Tag in Kitas zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt. Ins Finale hat es auch das Thüringer Eltern-Kind-Zentrum „Anne Frank" geschafft. Im Bild: Alena Ipatova und Daniel Müller.

Jena. Das Thüringer Eltern-Kind-Zentrum „Anne Frank“ in Jena gehört zu den Preisträgern des Deutschen Kita-Preises 2021.

Aus mehr als 1200 Bewerbungen hat die Jenaer Initiative einen zweiten Platz in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ belegt und kann sich jetzt über 10.000 Euro freuen. Da die Preisverleihung in Berlin nur digital stattfinden konnte, wird am 27. August noch einmal live vor Ort gefeiert. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gratuliert den Mitarbeitenden der Initiative persönlich und übergibt die Preisträger-Plakette.

„Das Eltern-Kind-Zentrum ,Anne Frank’ ist ein Paradebeispiel für gelebte Partizipation und Vernetzung und leistet wunderbare Arbeit für die Kinder und Familien in Jena“, betonte die Jury in ihrer Begründung. Mit einer bedürfnisorientierten Beratung und Unterstützung leiste das Eltern-Kind-Zentrum „Anne Frank“ einen ungemein wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit in Jena-Lobeda.