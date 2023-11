Klang der Stolpersteine in Jena: Besucher sehen bei der Performance in der Kochstraße zu.

Klang der Stolpersteine: Warum in Jena an 55 Orten zeitgleich Musik erklungen ist

Jena. Am Donnerstagabend waren besonders viele Menschen in Jena künstlerisch aktiv: Warum sie überall in der Stadt musiziert haben.

Marlene Hörner war gerade zwei Jahre alt, als sie am 22. März 1944 gestorben ist. Sie kam in der „Kinderfachabteilung“ des Thüringischen Landeskrankenhauses Stadtroda ums Leben, überwiesen aus der Kinderklinik in Jena. Vor deren einstigem Gebäude liegen die jüngsten sieben Stolpersteine in Jena und erinnern an das Schicksal von sieben Kindern, die von hier aus in den Tod reisten.

Jährlich am 9. November erinnern Jenaerinnen und Jenaer mit dem „Klang der Stolpersteine“ an das Schicksal jener, die während der Nazizeit ermordet oder in den Tod getrieben wurden. An 55 Orten im Zentrum und den Stadtteilen traten am Donnerstagabend zeitgleich Künstlerinnen und Künstler auf und beteiligten sich an der politisch-künstlerischen Aktion gegen das Vergessen.

Performance erinnert an dunkles Kapitel in der Geschichte der Jenaer Kinderklinik

An den sieben jüngsten Stolpersteinen an der alten Kinderklinik führten Schülerinnen und Schüler des Carl-Zeiss-Gymnasiums eine Performance auf. Sie gaben den ermordeten Kindern eine Stimme, erzählten aus ihrem Leben. Sie ließen aber auch die Täter zu Wort kommen: Jussuf Ibrahim, den späteren Klinikdirektor, beispielsweise, der schwerstgeschädigte Kinder zur „Beobachtung“ nach Stadtroda überwiesen hat. Auf zwei Überweisungsschreiben schlug er direkt „Euthanasie“ vor. Die Kinder starben dort kurze Zeit später – offiziell an verschiedenen Krankheiten, was freilich nur den Mord überdecken sollte.

Schülerinnen und Schüler des Carl-Zeiss-Gymnasiums erinnern an 20 Kinder, die in den 1940er Jahren von der Kinderklinik Jena zur Euthanasie nach Stadtroda überwiesen worden sind. Foto: Tino Zippel

Nach den Auftritten zogen viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Westbahnhof. Dort fand am Abend eine Gedenkveranstaltung anlässlich der Reichspogromnacht statt, die sich in diesem Jahr zum 85. Mal jährte. Opfer der gewalttätigen Übergriffe waren im Jahr 1938 die in Deutschland lebenden Juden.

