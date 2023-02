Klang von Jena: „Peter und der Wolf“ für Playstation-Generation

Jena. Jenaer Philharmonie lädt zum Familienkonzert mit Anime-Film und interaktivem Familienprogramm

Unter dem Motto „Spiel mit Musik“ lädt die Jenaer Philharmonie am Sonntag, 5. März, zu einem unterhaltsamen Programm für die ganze Familie ins Volkshaus Jena ein.

Der „Klang von Jena“ startet am Sonntag, 5. März, um 11 Uhr mit dem Familienkonzert „Merregnon. Land of Silence“. Das sinfonische Märchen der Dresdner Kinderbuchautorin Frauke Angel und der japanischen Komponistin Yōko Shimomura, die für ihre Arbeit an millionenfach verkauften Videospielen wie „Kingdom Hearts“ und „Final Fantasy XV“ bekannt ist, ist als Einführung in die Schönheit und Kraft des Orchesterklangs konzipiert – ein „Peter und der Wolf“ für die Playstation-Generation.

Die spannende Geschichte um das Waisenmädchen Miru, das mit seinem treuen Hund Mako den Schutz seines Dorfes verlässt, um in ein Abenteuer aufzubrechen und dunkle Geheimnisse um das Land Merregnon zu ergründen, wird spielerisch mit einem dafür produzierten Anime-Film und Livebildern zu einem eindrucksvollen audiovisuellen Erlebnis verbunden.

Die Jenaer Philharmonie spielt an diesem Vormittag unter der musikalischen Leitung von Eckehard Stier. Die Autorin Frauke Angel ist im Konzert als Sprecherin zu erleben. Im Anschluss an das Familienkonzert werden Groß und Klein von 12 Uhr bis 14 Uhr beim Familienprogramm zum Hören, Spielen und Experimentieren angestiftet: Hier kann man sich an verschiedenen Stationen unter anderem mit der Mobilen Musikwerkstatt im Instrumentenbau oder mit Patrick Kabis und Sharon Katz im Manga-Zeichnen ausprobieren.

Der Eintritt für das Familienprogramm ab 12 Uhr ist kostenfrei und eine Teilnahme auch ohne den Besuch des Familienkonzerts möglich.

Tickets für das Familienkonzert sind in der Jena Tourist-Information, online unter www.jenaer-philharmonie.de sowie ab eine Stunde vor Konzertbeginn an der Tageskasse vor Ort erhältlich.