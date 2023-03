Klares Ergebnis bei Abstimmung über „Rosenstadt“-Bewerbung von Dornburg-Camburg

Dornburg-Camburg. Die Dornburg-Camburger konnten abstimmen, ob ihre Stadt künftig „Rosenstadt“ heißen soll. Das Ergebnis ist deutlich.

Die Stadt Dornburg-Camburg soll sich bei der Deutschen Rosengesellschaft nicht um den Titel „Rosenstadt“ bewerben. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung, zu der alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt seit Mitte Januar aufgerufen waren.

Wie Bürgermeisterin Dorothea Storch (CDU) nach der Auszählung am Mittwoch im Camburger Rathaus sagte, haben sich 68,43 Prozent der teilnehmenden Dornburg-Camburger gegen die „Rosenstadt“-Bewerbung ausgesprochen. 25,84 Prozent hätten dafür gestimmt, 5,7 Prozent der insgesamt 890 abgegebenen Stimmen seien ungültig gewesen. Bei 4524 Stimmberechtigten habe die Beteiligung an der Abstimmung bei 19,67 Prozent gelegen. Wie die Ergebnisse und Abstimmungsbeteiligungen in den einzelnen Ortsteilen waren, konnte nach der vorläufigen Auszählung noch nicht ermittelt werden.

Große Enttäuschung bei Rosenfestverein

„Das Ergebnis überrascht mich nicht und ich werde mich daran halten, indem ich keinen Beschluss in den Stadtrat einbringe, dass wir uns um den ‘Rosenstadt’-Titel bewerben“, sagt Storch. Es habe sich gezeigt, dass jeder der 13 Ortsteile der Stadt mit einer jeweils 750- bis 1000-jährigen Geschichte eine eigene Identität habe, was sich wohl schwer mit einem gemeinsamen Titel vereinbaren lasse. Deswegen sollten die „Rosenstadt“-Befürworter das Ergebnis auch nicht als Affront gegen sich betrachten.

Der Dornburger Ortsteilbürgermeister Klaus Sammer (Freie Wählergemeinschaft Dornburg, links) und CDU-Fraktionschef Bert Utow waren als Beobachter der Auszählung im Camburger Rathaus vor Ort. Foto: Bert Utow

Kati Schenke, die Vorsitzende des Dornburger Rosenfestvereins, die die Idee der „Rosenstadt“-Bewerbung im Oktober des vergangenen Jahres vor dem Stadtrat vorgetragen hatte, zeigte sich hingegen von dem Ergebnis „sehr enttäuscht“. Ihre Vermutung ist, dass vor allem Menschen außerhalb Dornburgs gegen die „Rosenstadt“-Bewerbung gestimmt haben. „Dass sich diese Kluft zwischen den Ortsteilen an einer eigentlich schönen Sache zeigt, stimmt mich traurig. Zumal der Titel gut für unser Marketing gewesen wäre. Jetzt haben wir uns als Bürger diese Tür selbst zugemacht“, so Schenke.

Dornburg könnte eigenen Weg gehen

Ob es nun eine Alternative ist, dass sich Dornburg als Ortsteil alleine um den Titel „Rosenstadt“ bei der Deutschen Rosengesellschaft mit Sitz in Baden-Baden bewirbt, darüber will Schenke „erst einmal schlafen.“ Der Dornburger Ortsteilbürgermeister Klaus Sammer (Freie Wählergemeinschaft Dornburg), der zusammen mit CDU-Fraktionschef Bert Utow die Auszählung der Abstimmung am Mittwoch beobachtete, will dies nun im Ortsteilrat besprechen.

Sollte sich dort für diesen Weg entschieden werden, hoffe er auf die Unterstützung der CDU, die im Stadtrat die Mehrheit hat. Bürgermeisterin Dorothea Storch sagt, dass Dornburg die alleinige „Rosenstadt“-Bewerbung „gerne machen kann, wenn das möglich ist.“ Interessant sei, dass von den 51 ungültigen Stimmen der Abstimmung auf 31 vermerkt gewesen sei, dass nur Dornburg den „Rosenstadt“-Titel tragen soll.

Ortsteilbürgermeister Klaus Sammer sagte mit Blick auf das Abstimmungsergebnis: „Wenn wir keinen Imagegewinn wollen, der uns praktisch geschenkt wird, dann tut mir das leid.“ Kati Schenke erwartet indes, dass der Stadtrat daran arbeitet, dass die Ortsteile der seit 2008 bestehenden Stadt schnellstmöglich zusammenfinden.

