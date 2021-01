Klassenkampf im Landgrafenviertel

Corona, die Pandemie, das Geld und die Folgen: Sehr deutlich zeichnet sich ab, wie dieser Lockdown die Stadtgesellschaft verändert und Grenzen gezogen werden, die gefährlich sind: Natürlich ist der Protest der Vereine, Gewerkschaften, Mieter-Organisationen und zivilgesellschaftlichen Initiativen ein probates Mittel, um gegen das Haushaltssicherungskonzept aufzubegehren. Diesen Protest in das Landgrafenviertel zu tragen und am Samstag in der Schillbachstraße zu demonstrieren, lässt das Bild vom Klassenkampf in vielen Köpfen spuken. Warum dort? In dem Viertel leben wohlhabende Menschen, die das Protestbündnis nicht aus der Verantwortung entlassen will. Und wenn diese Menschen mit Nachdruck aufgefordert werden, Geld zu spenden, um die Krise zu bewältigen, bewegen wir uns fast schon in einem Bereich der Nötigung.

„Wenn das Land vor der Pleite steht, kommen die Geldsäcke auf den Teller” ist in einer Kritik über den Film “Eat the the Rich” zu lesen, der 1987 in die Kinos kam. Klassenkampf!

Carsten Müller von Jenakultur irrt nicht, wenn er es noch drastischer formuliert: “Du kannst nicht in den Garten des Nachbarn pinkeln und ihn dann fragen, ob er dir Blumen schenkt”, schreibt er auf Facebook.

So taumeln wir zwischen Zukunftssorgen und Naivität, zwischen neuen Feindbildern und pragmatischer Politik, zwischen Provokation und Fatalismus, was die ernsthafte Suche nach Auswegen aus der Finanzmisere erschwert. Wo sie stattfindet? Zum Beispiel im Stadtrat, wo Kommunalpolitiker über emotionslose Vorschläge der Verwaltung abstimmen werden. Und ganz sicher: Sie werden mit Herz für jene Dinge kämpfen, die Jena liebenswert machen.

Wie das Herz von Denny Jankowski aussieht, will ich nicht wissen: Mit seiner Wortmeldung, dem Theaterhaus Jena die Zuschüsse zu streichen, zeigt der AfD-Fraktionschef jenen Reflex, der typisch ist für Akteure aus dem rechten Milieu und ihre Aversion gegen ein weltoffenes, liberales Kulturleben. Familien, Kinder, gewiss, aber doch bitte kein Geld für Jenas Theater, für Klima- und Migrationsförderprogramme. Das ist eine berechenbare, destruktive Symbolpolitik.