Klassik, Rock und Housemusic auf der Orgel der Kahlaer Stadtkirche

Kahla. Die Synth-Phonische Orgelshow von Nico Wieditz ist am 6. Mai in der Stadtkirche Kahla zu erleben.

Nico Wieditz ist mit seiner „Synth-Phonischen Orgelshow Starlights live“ in der Stadtkirche St. Margarethen in Kahla zu erleben am Samstag, 6. Mai, 20 Uhr. Angekündigt wird das Event als „größte Kirchen-Orgel-Show Deutschlands mit einem Feuerwerk an Musik, Licht, Video, Mega-Unterhaltung und vielen Emotionen aus Pop, Rock, Filmmusik, Musical und Klassik“. Auf dem Programm stehen Kult-Hits aus mehr als 300 Jahren Musik – von den Altehrwürdigen wie Bach und Mozart bis hin zu Hits aus heutigen Tagen wie Lady Gaga, Depeche Mode und Billie Eilish. Aber auch Hildegard Knef, Heinz Rühmann, Queen und Abba werden zu hören sein.

Kirchenmusik „cool“ machen

Nico Wieditz hat sich auf die Fahnen geschrieben, Kirchenmusik nicht nur wieder „cool“ zu machen, sondern der Königin der Instrumente auch eine Zukunft zu ermöglichen. Dabei werden Klassik, Pop, Rock, Filmmusik, Musicals, House, Tropical, Minimal, Drum&Bass so miteinander kombiniert, dass es bereits bei vielen Tausenden Besuchern wahre Begeisterungsstürme erzeugt habe, schreiben die Initiatoren. Ein Teilerlös jedes Tickets kommt dem Bau der Johann-Walter-Orgel in der St. Margarethen-Kirche zugute.

Tickets (25 Euro) gibt es bei der Bäckerei Blume in Kahla, im Pfarramt Kahla sowie im Ticketshop Thüringen.