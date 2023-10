Klassische Klänge in Jena-Lobeda: Klavierwerke von Dvořák und Schostakowitsch

Lobeda. Jenaer Stadtteilkonzert mit dem Trio Tacet im Lobedaer „Lisa“

Auf das Trio Tacet können sich die Besucher des ersten Stadtteilkonzerts der neuen Spielzeit der Jenaer Philharmonie am Sonntag, 15. Oktober, im Stadtteilzentrum Lisa freuen. Im Trio musizieren Cornelius Spaeth (Violine), Weimo Gao (Violoncello) und Rose Chen (Klavier).

Auf dem Programm des Trios steht an diesem Nachmittag eines der bekanntesten Werke Dvořáks, sein Klaviertrio „Dumky“, sowie das von Schostakowitsch in Andenken an seinen plötzlich verstorbenen Freund, den Universalgelehrten Iwan Sollertinski, komponierte Klaviertrio Nr. 2. Beide Werke verbindet neben der Tonart e-Moll eine ausgesprochen wechselhafte emotionale Klaviatur: So stehen wehmütige Kantilenen neben ausgelassenen Tänzen und verbinden sich zu einem farbenreichen, mitreißenden Werk. Vor dem Konzert bietet das Restaurant im Lisa 14 Uhr Kaffee und Kuchen an.

Sonntag, 15. Oktober, 15 Uhr, Stadtteilzentrum Lisa; Tickets für das Stadtteilkonzert sind im Stadtteilbüro Lobeda sowie an der Tageskasse vor Ort erhältlich. Unter Vorlage der Thoska bzw. der MKS-Card bekommen Studierende der FSU und EAH, Schüler*innen der MKS Jena sowie Inhaber*innen des Tridelta-Campus-Kulturticket ohne weitere Zuzahlung ihr Kulturticket.