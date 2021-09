Klatsch-Ecke: Der Medizinball vorn unterm Unterhemd

Von Eis, Bier und Gießkannen, wenn’s wie aus Kannen gießt

Eis statt Bier

Aus Gründen des Privathaushalt-Schutzes werden wir an dieser Stelle nicht noch einmal das Bild von Steve Müller-Liebe zeigen, obwohl er mutmaßlich das Etikett „gut aussehender Mann“ verdient. Der 41-jährige Mitstreiter der Jenaer Berufsfeuerwehr hat in dieser Woche als Gast der Redaktion aus weltpolitisch aktuellem Anlass seine Zeit als Bundeswehrsoldat in Afghanistan beleuchtet – und nebenbei über den Zeitungsfoto-Kodex der Jenaer Berufsfeuerwehr berichtet.

Neu daran auch für den altgedienten Kolumnenschreiber: Früher war immer zu hören, dass Feuerwehrleute, die in der Zeitung abgebildet worden sind, ihren Kameraden einen Kasten Bier spendieren müssen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Heute gilt laut Müller-Liebe: eine Runde Speiseeis. Das klingt bissel nach einem Wandel hin zu weit weniger eingeschränkter Einsatzbereitschaft – so denn die einstige Form der Spendier-Runde immer sofort vertilgt worden war. Oder gaben sich die Kameraden dazumal mit einem Kasten Alkoholfreiem zufrieden? Eine Gefahr aber bleibt in jedem Fall. Lecker’ Eis in Masse kann formell dieselbe Folge haben wie das Bierchen in Masse: den Fuß- oder Medizinball vorn unterm Unterhemd.

Volle Kanne

Logisch, bei Nachrichten-Überangebot stellt die Redaktion jene Meldungen hintan, die am wenigsten aktuell scheinen. Sogar das Klimawandel-Etikett verhilft einer Meldung mitunter nicht ins Blatt. Vor einigen Tagen wies das Rathaus auf den gerade beendeten „Gießtag 2.0“ hin: Da hatten sich Firmen, Vereine, Sozialeinrichtungen zusammengetan, um den von Klimawandel-Trockenphasen besonders gestressten Stadtbäumen per Gießkanne zu helfen. Schon am nächsten Tag drehte Petrus den Hahn auf – und Tag für Tag für Tag nicht wieder zu. Der „Gießtag 2.0“ blieb also unerwähnt im Blatt, weil das Atlantik-Tief mangels Jetstream-Kraft über Deutschland festhing. Jetzt scheint die Sonne wieder schön wie nie, und wir wagen zu sagen: Der nächste Gießtag findet am Sonnabend, 18. September, von 10 bis 12 Uhr im Rahmen des Jenaer Freiwilligentages statt. Der Jetstream kann ruhig wieder ein paar Tage zu schlapp bleiben.