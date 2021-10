Klatsch-Ecke: Gesammelt & aufgespießt

Krumme Nägel und krumme Ausreden

Krumm gelaufen

Sieh mal, wer da hämmert: Der Symbolik wegen beinhaltete das Richtfest für den Neubau von Bücherei und Bürgerservice auch eine kleine Handwerksaufgabe für die politischen Akteure. Sie sollten einen Nagel in ein Brett schlagen. Klingt einfach, war es aber nicht. Die neue Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij hämmerte den Metallstift krumm, aber nicht ins Holz. Bei Jenakultur-Chef Jonas Zipf sah es nicht viel besser aus. Ein paar mitleidige Blicke und Schmunzler mussten sie über sich ergehen lassen. Nägel mit Köpfen machen: Das funktioniert hoffentlich im übertragenen Sinne in ihren Amtsfunktionen besser.

Mysteriöse Dresdner Nacht

Der Zweck heiligt die Mittel. Jenas Trainer-Legende Hans Meyer (78) war am Donnerstag bei der Feier des 80. Geburtstages seines einstigen Weltklasse-Schützlings Peter Ducke aufgetaucht und erklärte sein Geschenk. Weil es um den nicht allseits geliebten Retorten-Klub eines Brausemilliardärs ging, hob Meyer an: „Das wird nicht jedem passen“, aber er habe hier für Peter und Partnerin Tickets zum Champions-League-Spiel von RB Leipzig gegen Paris Saint Germain am 3. November. Er denke, es lasse sich arrangieren, dass Peter dem PSG-Weltfußballer Lionel Messi vorgestellt werde – oder genauer, Messi ihm. Feine Botschaft: Weltklasse trifft Weltklasse.

„Ohne dich hätte ich nicht mein Hobby zu meinem Beruf machen können“, sagte Meyer zum Jubilar. Allein die beiden durch Ducke beförderten FCC-Pokalsiege unter Meyer hätten verhindert, „dass die Partei mich schon früher rausgeschmissen hat“. Meyer erinnerte an ein Spiel in Dresden, als er, Meyer, zur Weiterbildung weilte und sein Co Bernd Stange ihn vertrat. Ducke sei in der Nacht vorm Spiel nicht im Hotel gewesen, durfte aber spielen und entschied das Match mit einer Weltklasseleistung. Später habe ihn Ducke, befragt wegen jener Nacht, belogen mit dem Hinweis, er habe sich in Dresden verlaufen. Ducke schwieg am Donnerstag zum Lügen-Vorwurf und machte ein Gesicht wie die Unschuld vom Lande.