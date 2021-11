Klatsch-Ecke: Gesammelt & aufgespießt

Namensnachwirkung und nachhaltiges Holz

Flotte Locke

War Friedrich Schiller sauer, wenn er von seiner Wolke herab auf die Wiesenstraße geschaut hat? Dort – diese Stätte des Einkaufsrauschs, die „Schillerpassage“! Und dazu noch dysfunktional, wie zehn Jahre Leerstand gezeigt haben. Das ist jetzt vorbei, weil die „Schillerpassage“ als „Wiesencenter“ reaktiviert ist und vieles dafür spricht, dass die neuen Angebote (ab 25. November) besser ziehen als die alten.

Der Name Friedrich-Schiller-Universität sagt es doch: Das Vermarkten der großen Namen gehört auf die richtige Ebene. Und so fühlt sich Schiller wohl auf Wolke 7, seit er weiß: Der Bestsellerautor F. C. Delius hat in seinem neuesten Buch „Die sieben Sprachen des Schweigens“ sehr hübsch reportageartig den Besuch des Schiller-Gartenhauses eingearbeitet.

Zur Schiller-Vermarktung wandte ein Kollege ein, dass ihm bei „Schillerlocke“ zuerst ein Gebäck einfalle und nicht des Dichters schönes Haar. Der Süßkram-Markenmacht wollen wir entgegenhalten: Die Schillerlocke gibt es noch. In echt. Aufbewahrt im Archiv der Universität. Der beiliegende Zettel weist aus: „Haar Schillers, bei Frau Lotte [Charlotte von Schiller, Ehefrau Schillers] von der Dichterin Sophie Friederike Mereau, geb. Schubart, später verehelichte Brentano (1770-1806) erbeten. Gestiftet von Frau Medizinalrat Johann Schubart in Jena.“

Der Lese-Kater

Was sucht dieser neue Holzskulptur-Kater am Schulhofzaun der Westschule? Aus dem Sekretariat war zu hören: Der Schnitzer Christian Schmidt aus Rauschwitz hat das Tier erschaffen aus dem Holz eines Baumes, der krank war und gefällt werden musste. Auf dem Baumstumpf und unter den Pfoten noch einen Stapel geschnitzte Bücher dazwischen thront nun das Tier. Die Westschulkinder haben einen Lese-Kater.