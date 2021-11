Klatsch-Ecke: Gesammelt & aufgespießt

Formen von Spenden

Pferd und Verein gerettet

Ultima ist endlich wieder zu Hause beim Reitverein Mühle Cospeda. Zur Erinnerung: Vor einigen Tagen hatten wir über das Schulpferd Ultima berichtet, das wegen einer bösen Kolik in die Tierklinik Leipzig eingeliefert wurde. Die Mitglieder hatten eine schwere Entscheidung treffen müssen – das Tier sterben lassen oder die teure OP bezahlen, deren Kosten den Fortbestand des kleinen Vereins gefährdet hätten. Die Mitglieder entschieden sich für die Risiko-Variante, sagten Ja zur OP und baten via Zeitung um Spenden. „Es ist so toll, wie viel finanzielle Unterstützung und auch aufmunternde Worte wir bekommen haben“, berichtete die stellvertretende Vereinsvorsitzende Tina Hesse. Die OP--Rechnung liegt mittlerweile vor und belaufe sich auf über 8000 Euro. „Auf jeden Fall bekommen wir das Geld jetzt zusammen“, sagte Tina Hesse. „Um unsere Existenz müssen wir nun nicht mehr bangen.“ Der Verein bedanke sich herzlich bei den Spendern; die meisten seien dem Verein gar nicht bekannt. Falls eine Quittung benötigt werde, möge man sich beim Verein melden.

Es sei „schon auffällig, dass Ultima noch nicht wieder die Alte ist und noch Erholung benötigt“, berichtete Tina Hesse. „Die kriegt sie natürlich und wird von unseren Mitgliedern verwöhnt.“

Weihnachtsbaum-Wunder

Der DRK-Kreisverband hat ein Wunder zu vermelden. Am Mittwoch dieser Woche habe ein anonymer Spender einen vier, fünf Meter hohen Tannenbaum in Innenhof der DRK-Seniorenwohnanlage „Rosepark Atrium“ abgelegt, allerdings ohne Baumständer. Bisher habe sich der Spender auch nicht zu erkennen gegeben. Am kommenden Montag ab 9 Uhr werde nun die Firma Rautal & Co KG besagten Baum aufstellen in der Maria-Pawlowna-Straße 2/4/6 und obendrein einen Baumständer sponsern. Geschmückt werde er dann später durch die Mitarbeiter und Senioren im „Rosepark“. DRK-Mitarbeiterin Sarah Gerischer kommentiert das Ereignis so: „Eine schöne Abwechslung zu den Corona-Themen, die das Tagesgeschehen aktuell dominieren.“